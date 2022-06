Anna Tatangelo è zia: l’annuncio del fratello e la reazione della cantante

By

Lieto annuncio in casa Tatangelo. Giuseppe, uno dei fratelli maggiori della nota cantante Anna, nelle scorse ore è diventato papà per la seconda volta. La sua compagna, Anna Maria, ha dato alla luce la piccola Mariasole. La famiglia dunque si allarga, con Francesco, (primogenito della coppia nato 4 anni fa) che ha ricevuto in dono una sorellina. La notizia l’ha data il neo papà, con un post pubblicato su Instagram. Pronta la reazione festosa della zia Anna, la quale ha immediatamente provveduto a ricoprire l’annuncio social con dei cuoricini rossi ed emoticon zuccherose.

“È nata Mariasole, la mia principessa”, la dolce didascalia che Giuseppe ha aggiunto alla fotografia in cui è stato immortalato il fiocco rosa con il quale è stata accolta la piccina. Il fratello della musicista, che ha una pasticceria a Sora (Il forno dei sapori), ha visto l’annuncio commentato in modo tripudiante da diversi fan. Sui social non ha la popolarità della sorella, ma ha comunque un discreto seguito di ‘seguaci’. Su Instagram ne conta più di 14 mila.

Chi è Giuseppe Tatangelo e il legame speciale con la sorella Anna

Nato a Sora il 20 agosto 1985, sotto il segno del Leone, Giuseppe ha frequentato, durante l’adolescenza, l’istituto tecnico per geometri Pier Luigi Nervi. A differenza di Anna, che ha scelto la strada della musica, lui ha continuato a camminare sulle orme dei genitori, diventando un pasticcere. La sua chicca commerciale è appunto ‘Il forno dei sapori’. Da ben 18 anni ha al fianco Anna Maria, con la quale ha formato una famiglia felice: quattro anni fa la coppia ha accolto Francesco, ora è arrivata Mariasole.

Con la sorella Anna ha un forte legame affettivo. I due si sono mostrati sui social in diverse occasioni dove si sono scambiati dolcezze e tenerezze. Molti fan hanno notato una profonda somiglianza tra Giuseppe e la cantante. Tutti concordi nel ritenere che la bellezza sia una qualità di famiglia in casa Tatangelo. Oltre a Giuseppe, Anna ha altri due fratelli più grandi di lei: trattasi di Maurizio e di Silvia.