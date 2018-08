Anna Tatangelo è tornata con Gigi, spunta anche l’anello: nozze vicine? FOTO

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme: il matrimonio è vicino?

Per il momento i diretti interessati continuano a tacere ma non ci sono più dubbi: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme. La coppia di cantanti è stata avvistata più di una volta in Sardegna, tra baci, abbracci e sorrisi. E ai paparazzi più attenti non è sfuggito l’anello che la vincitrice di Masterchef Celebrity è tornata a sfoggiare nell’ultimo periodo. Sì, proprio il regalo di Gigi, quel pegno d’amore importante che lascia intuire che molto probabilmente il matrimonio tra i due è finalmente vicino. Del resto Lady Tata non ha mai nascosto di voler sposare il collega dopo tanti anni insieme. “Il matrimonio non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio. Io l’avrei cercato. Che lo chiedeva anche Andrea (il figlio della coppia, ndr). Ma su una cosa così non si può navigare da soli. Gigi è la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei”, ha detto tempo fa l’ex valletta de I Migliori Anni.

Le foto dell’anello di Anna Tatangelo in Sardegna

Anna Tatangelo è stata fotografata dai paparazzi di Diva e Donna in Sardegna, nella villa di Porto Rotondo che ha condiviso con Gigi D’Alessio per le vacanze. Qui la cantante di Sora ha sfoggiato all’anulare un vistoso anello, come si può vedere nella foto più in basso. Dopo la crisi è arrivato per Anna e Gigi il momento di andare all’altare? Il napoletano ha alle spalle un matrimonio fallito, quello con Carmela, dalla quale ha avuto i tre figli Claudio, Ilaria e Luca. Oggi è finalmente pronto a sposare la Tatangelo?

Anna Tatangelo concentrata sulla sua carriera

Intanto Anna Tatangelo è più che mai concentrata sulla sua carriera di cantante. L’ultima canzone, Chiedere scusa, è tra le più ascoltate dell’estate e in autunno uscirà il nuovo album. Un progetto sul quale l’artista 31enne ha lavorato parecchio.