Anna Tatangelo e Livio Cori non sono più una coppia. Ad assicurarlo è The Pipol Gossip che cita fonti vicine alla cantante di Sora. La love story era iniziata circa un anno e mezzo fa: la cronaca rosa aveva pizzicato i due in diversi frangenti, costringendoli ad uscire allo scoperto. E infatti, a un certo punto, quando era ormai chiaro a tutti che era sbocciato l’amore, la coppia decise di non nascondersi più. Tutto pareva procedere a gonfie vele, poi il fulmine a ciel sereno dello scorso aprile. Diversi spifferi affermarono che la relazione fosse giunta al capolinea. Anna e Livio non hanno né confermato né smentito la notizia. Pochi giorni dopo, un’altra indiscrezione sostenne che la crisi fosse stata superata e che la coppia fosse ancora in piedi. Da allora è calato il silenzio sui due. Silenzio che è stato rotto ora.

Così The Pipol Gossip circa la situazione di Cori e Tatangelo:

“Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social (soprattutto Anna Tatangelo, ndr) ogni traccia della loro love story, Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione. Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio. Livio, intanto, è un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei”.

Dunque, secondo le fonti citate da Pipol, la cantante di Sora non avrebbe mai dimenticato fino in fondo l’ex D’Alessio che, nel frattempo, si è rifatto una vita al fianco della giovane Denise Esposito, ragazza campana laureata in giurisprudenza che lo ha reso padre per la quinta volta nei mesi scorsi, dando alla luce Francesco.

Al momento, sia la conduttrice di Scene da un Matrimonio sia l’artista campano non hanno commentato l’indiscrezione, preferendo restare in silenzio. Resta da capire se stavolta l’addio sarà ‘per sempre’, senza alcuno spazio di ricucitura. Pare di sì.

I rapporti attuali tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: situazione non semplice

Per quel che invece riguarda i rapporti attuali tra D’Alessio e Tatangelo, si mormora di una situazione non semplice. Nelle scorse ore, Chi Magazine ha assicurato che Gigi, nell’organizzare l’evento con il quale ha celebrato i trent’anni di carriera in piazza del Plebiscito a Napoli (la festa è stata trasmessa su Rai Uno), avrebbe chiesto a tutti i suoi ospiti di ‘evitare’ l’argomento ex. E così è stato. Nessuna menzione su Anna Tatangelo.