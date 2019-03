Anna Tatangelo e l’affetto per Mara Venier: il bel gesto dopo Domenica In

Anna Tatangelo e l’amicizia con Mara Venier: il gesto affettuoso dopo l’intervista a Domenica In

Una puntata molto pregna ed emozionate quella del 24 marzo scorso di Domenica In, dove Anna Tatangelo si è raccontata senza filtri all’amica Mara Venier nell’ormai iconico salottino bianco di Raiuno. La sensuale cantante ha parlato della sua vita privata così come della sua carriera, affrontando argomenti come l’amore ritrovato con il compagno Gigi D’Alessio e il bellissimo rapporto con i suoi genitori. E proprio quando si parla della sua famiglia, Anna si commuove e non riesce a trattenere le lacrime. Insomma, per la Tatangelo è stata un’intervista davvero emozionante, come ha scritto sui social dove ha ringraziato con tanto affetto la Venier.

Domenica In, Anna Tatangelo ringrazia Mara Venier: “Un’intervista piena di emozioni”

Anna Tatangelo e Mara Venier sembrano legate da una sincera amicizia. Un’amicizia che ormai va avanti da tantissimi anni. L’affetto tra le due vip è risultato evidente anche durante l’ultima intervista a Domenica In dove l’interprete de Le nostre anime di notte ha svelato un segreto di 17 anni fa che riguarda proprio lo show domenicale di Raiuno e la sua storica timoniera; la Venier appunto. Dopo la puntata del 24 marzo, Anna ha fatto un gesto molto carino nei confronti di Mara. L’ha infatti ringraziata anche dal suo profilo Instagram ufficiale, dove ha dichiarato affettuosamente: “È stata un’intervista piena di emozioni!!! GRAZIE Mara Venier!! Ti voglio bene!!”. A corredo del suo messaggio social anche l’hashtag “perdona”.

Anna Tatangelo e il nuovo progetto discografico: “Mie canzoni trash? Offesa ai fan”

La vincitrice dell’edizione vip di Masterchef Italia a Domenica In ha parlato anche del suo nuovo album La fortuna sia con me, da cui ha estratto il secondo singolo intitolato Perdona. E grazie a Mara Venier ha risposto in modo definitivo a chi taccia la sua musica come trash: “Nell’arco di questi anni tante canzoni sono riuscite ad essere un cult, definirle trash non è offendere me ma chi mi segue da tanti anni”, ha affermato serafica.