Anna Tatangelo, la rivelazione di Mara: “Un segreto durato 17 anni”

Anna Tatangelo a Domenica In: Mara Venier svela un segreto di 17 anni fa

Anna Tatangelo si lascia andare in un’intervista con Mara Venier a Domenica In. La cantante, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, parla della sua vita privata, ma anche della sua carriera. Ma ecco che nel corso della puntata arriva una confessione della conduttrice. Quest’ultima afferma di voler rivelare a tutti un dettaglio che sino ad ora ha preferito tenere nascosto. Non sa nessuno, a parte gli autori, quanto è accaduto ben 17 anni fa, quando Anna veniva ospitata per la prima volta nel programma condotto da Mara. A presentarla al pubblico ci aveva pensato Gigi D’Alessio, che durante quella puntata aveva deciso di duettare proprio con la Tatangelo. La Venier, però, insieme agli autori si rese conto troppo tardi che Anna era una minorenne. Per permetterle di entrare in puntata, Mara avrebbe dovuto avere un permesso. La conduttrice ora ammette che non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di vedere Gigi duettare con questa giovane ragazza, con cui poi ha formato una famiglia.

Anna Tatangelo e la crisi superata con Gigi D’Alessio: un amore che dura da 14 anni

Mara fa una confessione a distanza di ben 17 anni: “Era un segreto durato 17 anni”. Ma cos’è accaduto? “Durante le prove ci rendiamo conto che eri minorenne e ci vuole il permesso. Ho firmato sotto mia responsabilità, non ricordo come forse abbiamo detto che eri maggiorenne”, confessa ora la conduttrice a distanza di tantissimi anni. “Avevo una paura, non l’abbiamo mai detto a nessuno, eravate troppo belli insieme”, ammette Mara. Dopo questa inaspettata confessione, la Venier va avanti e ripercorre la bellissima storia d’amore di Anna e D’Alessio. Una relazione che dura da ben 14 anni, da cui è nato il piccolo Andrea. Inizialmente nessuno sembrava credere nel loro amore, ma ora la Tatangelo è sicura che in molti si siano dovuti ricredere. Mara, però, vuole avere dettagli su un possibile matrimonio. Sembra proprio che Gigi voglia compiere questo passo, ma ancora non c’è nulla di certo.

Anna Tatangelo il rapporto con il figlio e le lacrime per i genitori

È per il figlio che spende parole davvero emozionanti: “È difficile da spiegare, è un amore troppo grande. Giorno dopo giorno mi rendo conto che sono io che ho bisogno di lui, è essenziale”. Andrea ora ha 9 anni e rappresenta per Anna una roccia. La crisi con Gigi ormai è acqua passata e ora la Tatangelo non può non godersi questo momento di serenità. In un’intervista su Grazia, qualche giorno fa, la cantante dichiarava di aver prenotato un viaggio per trascorrere del tempo tutti e tre insieme. La commozione arriva, in particolar modo, quando Anna parla dei suoi genitori. Mara si alza dalla sua poltrona e abbraccia con dolcezza la cantante, che non riesce a trattenere le lacrime: “Mamma mi ha insegnato tanto in questi ultimi due anni, tantissimo. Sono grata a loro, non mi hanno mai fatto pesare nulla.”