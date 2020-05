Anna Tatangelo segue l’ex Gigi D’Alessio: stesso gesto in tv

Anna Tatangelo a Domenica In: la scelta sull’ex compagno Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sulla stessa lunghezza d’onda, seppur da ex. È infatti noto che i due si sono lasciati da qualche tempo, dopo una lunga storia d’amore durata più di dieci anni. A Domenica In, dove è intervenuta in collegamento, la cantante di Sora ha scelto di non fare alcun cenno a questa vicenda. Stessa scelta compiuta qualche giorno fa dall’artista napoletano a Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini. Dunque Anna e Gigi hanno deciso di non parlare più – almeno per il momento – della loro relazione. Del resto nel comunicato della rottura erano stati chiari e avevano invitato fan e appassionati di gossip a rispettare la loro privacy.

Come hanno trascorso la quarantena Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Come raccontato a Mara Venier a Domenica In, Anna Tatangelo ha trascorso la quarantena nella natale Sora. La 33enne si era recata in provincia di Frosinone per una breve visita quando è scattato il lockdown e così non è più rientrata a Roma con il figlio Andrea avuto proprio dall’ex Gigi D’Alessio. “Sono stata con mio figlio e con la mia famiglia. All’inizio ero spaventata come tutti, troppe cose erano poco chiare. Adesso sono più tranquille. Ho ascoltato tanta musica, mi sono dedicata moltissimo alla mia mamma. Stando sempre in giro ho vissuto poco i miei cari, invece così me li sono goduti. Sono stata fortunata, lo ammetto”, ha spiegato. Gigi è invece rimasto a Roma, con i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela.

Perché si sono lasciati Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

I diretti interessati non hanno mai chiarito i motivi della rottura. Secondo qualcuno, però, la svolta troppo sensuale di Lady Tata non sarebbe piaciuta più di tanto a Gigi D’Alessio, che tanti anni fa si è innamorato di una ragazza acqua e sapone. Anna e Gigi non hanno mai confermato ma neppure smentito i gossip, cercando di vivere questa separazione nel massimo riserbo.