Anna Tatangelo, con Mattia Narducci è follia d’amore: che cotta!

Dopo le voci circolate negli ultimi giorni circa la rottura del rapporto tra la cantante Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci, poche ore fa la cantante ha postato una story sul suo profilo Instagram che ha messo a tacere una volta per tutte i pettegolezzi alimentati proprio dall’assenza di foto sui social della coppia. La love story tra i due sembra quindi procedere a gonfie vele. Ecco la dolce dedica che la Tatangelo ha riservato alla sua dolce metà nel giorno del suo compleanno.

La dolce dedica al fidanzato

“Happy Birthday”, così Anna Tatangelo ha voluto fare gli auguri al giovane compagno Mattia Narducci che oggi ha compiuto 26 anni. Una fotografia che li ritrae nel gesto intimo del bacio scambiato mentre si trovavano a cena in un elegante locale. Finalmente, dopo un po’ di tempo in cui in due hanno tenuto i fan a “digiuno” di fotografie di coppia il modello e la cantante sono tornati a condividere immagini della loro relazione. Sono quindi stati messi a tacere tutti i gossip che vedevano la relazione dei due giunta al capolinea dopo appena pochi mesi di frequentazione.

Le voci della rottura

Attualmente Anna Tatangelo si trova da sola a Toronto, in Canada, per il suo tour mentre il fidanzato Mattia Narducci è rimasto a Milano in quanto è impegnato con le campagne per un noto brand di moda. In questi giorni la cantante ha continuato a postare foto e stories dei suoi pranzi, camere d’albergo, sedute di massaggi, relax e preparativi per le sue serate fuori. Dopo le tante immagini che la coppia ha pubblicato sui social nel corso dei mesi, Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono letteralmente “scomparsi“. Per questo motivo i fans della coppia avevano pensato che si fossero lasciati e a ingigantire i sospetti si è aggiunta la lontananza fisica dei due nell’ultimo periodo.

La relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci è iniziata da pochi mesi e, come in molti ricorderanno, i due erano usciti allo scoperto a febbraio anche se a ufficializzare la love story era stato il magazine Chi attraverso un articolo dedicato alla loro romantica vacanza di coppia a Parigi.