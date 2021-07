Anna Tatangelo, bollori milanesi: è corteggiatissima, il retroscena

Dal prossimo autunno 2021 Anna Tatangelo sbarcherà a Mediaset per la prima volta come conduttrice. Sarà lei la nuova padrona di casa della domenica pomeriggio di Canale 5 con un programma tutto suo. La trasmissione in questione è Scene da un Matrimonio, un programma piccolo e a basso budget che sa di flop annunciato. Questo perchè andrà a scontrarsi contro Domenica In di Mara Venier. Inoltre ha fatto tanto discutere per la sua collocazione in una fascia che per più di un decennio è stata di Barbara d’Urso.

Come è noto, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata ridimensionata dai Vertici di Cologno Monzese con la conseguente decisione di chiudere Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. L’artista di Sora, che di recente ha rotto il silenzio sul nuovo impegno in tv, sarebbe stata scelta come presentatrice dopo il rifiuto di Alessia Marcuzzi che ha deciso di lasciare Mediaset.

Sul versante privato, invece, tutto tace e Anna Tatangelo continua a dichiararsi single. Si mormora, però, che avrebbe un nuovo amore: Livio Cori. Una indiscrezione nell’aria, già da qualche tempo, che non è mai stata confermata o smentita dai diretti interessati. Livio è un cantautore 30enne che sarebbe riuscito a conquistare il cuore della ex compagna di Gigi D’Alessio.

Il rapper è conosciuto soprattutto per avere recitato nella serie Gomorra. Come è noto, Anna e Gigi hanno cercato di tenersi sempre a debita distanza dal mondo del gossip. La loro prima separazione ha insegnato loro a proteggere in tutti i modi il loro privato. Basta pensare che, qualche anno fa, avevano atteso a lungo prima di confermare il loro ritorno di fiamma.

Alberto Dandolo, nella rubrica Pillole di Gossip – Ah Saperlo… che cura per la rivista Oggi, ha fatto sapere che Anna Tatangelo avrebbe un corteggiatore decisamente importante. Nel dettaglio, secondo il giornalista, nei salotti bene di Milano gira voce che un rampollo di una nota famiglia abbia perso la testa per lei e che abbia iniziato a corteggiarla.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono fidanzati? La conferma che non arriva

Negli ultimi giorni Anna Tatangelo e Livio Cori sono usciti allo scoperto. Di recente la cantante ha postato sui social delle foto in costume corredate da un cuore azzurro. Livio ha commentato con altrettanti cuori azzurri. I due hanno una storia d’amore o una bellissima amicizia?