Anna Tatangelo, aria di crisi con Narducci? Ecco il perché

Sembrerebbe esserci aria di crisi tra Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci. Dopo circa un anno insieme, sono apparsi i primi indizi che fanno pensare ad una possibile rottura tra i due. A parlarne è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato una storia della Tatangelo in cui sembrerebbe alludere ad un nuovo inizio per lei. La cantante ha infatti condiviso una foto con una frase che lascia pensare. “Si riparte sempre da se stessi”, ha scritto. Da lì, sono iniziate varie teorie sulla sua situazione sentimentale e l’esperto di gossip ha accennato ad una probabile crisi.

In questo momento, Narducci pare si trovi in Messico, dunque molto lontano dalla fidanzata. Tra l’altro, oggi, 12 marzo, è un giorno molto significativa per la Tatangelo, dato che è il compleanno della mamma, scomparsa nel settembre del 2022. Nonostante ciò, i due non hanno passato insieme questa giornata. Inoltre, i due non si mostrano insieme da un po’, altro dettaglio che ha acceso ancora di più il gossip. Tuttavia, c’è da sottolineare che l’ultimo mi piace su Instagram del modello ad Anna risale solo a pochi giorni fa, per cui potrebbe trattarsi semplicemente di una lite passeggera.

Insomma, non è chiaro se il commento di Anna riguardi qualcos’altro o se ci siano realmente dei problemi tra loro. In tutto ciò, bisogna ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non ci sono prove certe a riguardo. Non resta che attendere per capire se i due si mostreranno di nuovo insieme o se, invece, questo si rivelerà essere solo l’inizio di una crisi più profonda.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: la loro storia

A seguito di vari gossip, Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno ufficializzato la loro relazione nel luglio del 2023. Da lì, i due si sono mostrati sempre molto innamorati sui social, condividendo stralci di vita quotidiana, vacanze insieme e anche momento con il figlio di lei e Gigi D’Alessio, Andrea. Addirittura, era uscita anche un’indiscrezione che parlava di una possibile futura proposta di matrimonio per la cantante. Tuttavia, il gossip non è stato mai confermato.