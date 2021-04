Anna Tatangelo è tornata a parlare della sua lunga storia d’amore, ormai conclusa, con Gigi D’Alessio. L’interprete è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 1 maggio 2021. Lady Tata ha rimarcato che la relazione con il collega napoletano è stata importantissima, le ha indubbiamente cambiato la vita. Anna ha ribadito che fino all’ultimo hanno provato a cambiare la situazione, anche per il figlio Andrea, ma non ha funzionato.

Oggi Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno un rapporto sereno. I due resteranno legati a vita grazie al loro bambino, che sta crescendo sereno nonostante la separazione dei genitori. Silvia Toffanin ha chiesto ad Anna se in questo rapporto lei abbia commesso degli sbagli e la diretta interessata ha così risposto:

“Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”

Dire addio a Gigi D’Alessio non è stato facile, anche a causa dei gossip e delle malelingue, ma Anna Tatangelo è riuscita ad andare avanti e a superare quel dolore. Al momento la cantante di Sora è molto serena, più che mai concentrata su se stessa e sulla sua vita professionale. Senza dimenticare il figlio Andrea, che resta il grande amore della sua vita.

“Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”

Non è chiaro se Anna Tatangelo abbia un nuovo amore (di recente ha smentito il presunto flirt con Livio Cori). Di sicuro la 34enne spera in futuro di riuscire ad allargare la famiglia con un altro figlio. Gigi D’Alessio, invece, ha avuto già tre figli dall’ex moglie Carmela e il primogenito Claudio l’ha reso nonno due volte.

Se la vita privata di Anna Tatangelo resta avvolta nel mistero Gigi D’Alessio sta vivendo un nuovo amore. Il Coach di The Voice Senior ha ritrovato la gioia accanto ad una fan più giovane, con la quale fa ormai coppia fissa da mesi. Gigi, però, non ha ancora ufficializzato la relazione con Denise (si parla addirittura di convivenza).

Del resto dopo il clamore mediatico nato per via del suo rapporto con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio preferisce tutelare la sua sfera più intima e parlare solo ed esclusivamente del suo lavoro.