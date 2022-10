Anna Tatangelo a STEP: sfottò sull’ex Gigi D’Alessio, la sua reazione

Anna Tatangelo è stata una delle ospiti presenti nello studio di Step – Stasera tutto è possibile nella puntata di questa sera, 10 ottobre. La cantante, in forma smagliante, si è presentata nella trasmissione condotta da Stefano De Martino per partecipare a tutti i divertenti giochi che la produzione del programma ha imbastito per questa edizione. Chi lo sa, tuttavia, se si sarebbe mai aspettata che fra gli sketch ce ne sarebbe stato anche uno “a tradimento”.

Poco prima di mettersi in gioco insieme al comico Francesco Paolantoni nella sfida in cui avrebbe dovuto indovinare il suo labiale, Anna Tatangelo si è ritrovata insieme agli altri ospiti (come i The Jackal) alla mercé del comico Vincenzo De Lucia, straordinario imitatore di personaggi del calibro di Barbara d’Urso e Milly Carlucci. Fra i suoi cavalli di battaglia c’è spazio anche per Mara Venier, di cui ha vestito i pann stasera: è stato proprio quest’ultimo personaggio ad essersi “permesso” di citare il passato sentimentale della Tatangelo, causando non poca ilarità in studio.

Ad un certo punto, infatti, De Lucia/Mara Venier ha scherzato sul fatto che Paolantoni e Biagio Izzo non fossero “venuti dallo spazio” ma “venuti dall’ospizio”: ecco il gancio per la battuta dopo alla Tatangelo, “tu fai un po’ da badante”, indicando Paolantoni, parole che sono subito state seguite da un clamoroso sfottò “eh tu c’hai già un passato…”. Il riferimento di De Lucia, ovviamente, era legato a Gigi D’Alessio, storico ex dell’artista di Ragazza di periferia, con il quale ha 20 anni di differenza.

Un momento comico perfetto, decisamente gustoso, che ha fatto esplodere in una risata fragorosa lo stesso De Lucia. In imbarazzo, Anna Tatangelo a questo punto si è messa a ridere a sua volta e con una punta di risentimento ha risposto: “No, questa era cattiva!”.

Anna Tatangelo è tornata single

Se Gigi d’Alessio è un ricordo lontano, non lo stesso si può dire di Livio Cori. Con il giovane cantante, la Tatangelo ha deciso di chiudere poche settimane fa. A quanto pare, fra lei e Livio Cori si erano venute a creare delle divergenze inconciliabili. Una storia che, contrariamente a quella problematica con d’Alessio, è andata a finire in modo pacifico.