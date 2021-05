Anna Tatangelo a Domenica In: “Mi sentivo sola”. Rivelazione su D’Alessio

Si è raccontata a Domenica In Anna Tatangelo ospite della puntata di domenica 30 maggio 2021. La cantante ha parlato del suo passato, della sua storia con Gigi D’Alessio, ma anche di come vede il suo futuro. Tanti sono i progetti, soprattutto in ambito musicale. Proprio nel contenitore di Mara Venier ha presentato il suo ultimo singolo dal titolo Serenata. L’amore con Gigi D’Alessio è stato lungo quindici anni e la storia è sempre stata una costante nella vita di Anna Tatangelo. Un amore, questo, con il quale è cresciuta, è maturata, le ha permesso di vivere una delle gioie più belle: quella di diventare madre di Andrea. Ripercorrendo i primi mesi e i primissimi anni della storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha dichiarato che in quel periodo era arrabbiata con tutti. All’epoca i suoi haters erano una parte del giornalismo italiano, molto interessati più alla sua sfera privata e sentimentale che alla sua musica e all’inizio della sua carriera:

“Era facile attaccare una ragazzina di 18-19 anni. Oggi, invece, rispondo sempre cercando di non mancare di rispetto. Le parole hanno un peso. Mi guardo indietro e dico ‘come ho fatto?’ Mi sentivo troppo sola”

A 18 anni era una ragazzina alle prime armi e voleva dimostrare molti più anni, essere all’altezza di tutto, magari cercando di non dare soddisfazione se ci stava male per qualche attacco ricevuto. Oggi, invece, ha le spalle belle larghe. Nel corso della sua intervista a Domenica In, la cantante ha parlato anche di Gigi D’Alessio. Proprio sul cantautore napoletano ha dichiarato: “Gli sarò grata a vita”. Ha sempre creduto nei valori della famiglia e del matrimonio. Quest’ultimo, però, non è mai arrivato e questo è stato uno dei motivi della loro rottura.

Nonostante la coppia Tatangelo – D’Alessio sembrava inossidabile, con il tempo qualcosa si è modificato e il loro rapporto ha ceduto, sebbene abbiano provato a fare l’ennesimo tentativo per ricostruire tutto. Tuttavia ha confessato a Mara Venier che non vuole smettere di credere nei valori:

“Ringrazio Gigi, con lui sono cresciuta, ho un figlio e la vita va avanti. Andrea è la mia grande stabilità, mi fa riscoprire una forza in cui in alcuni momenti dico ‘non ce la posso fare'”

Anna Tatangelo, Serenata è il nuovo singolo presentato a Domenica In: di cosa parla

Dopo il grande successo di Guapo, Anna Tatangelo ha presentato Serenata a Domenica In. In questo singolo, che oggi conta decine di milioni di stream e visualizzazioni, la cantante ha tirato fuori tutta la sua grinta per affermare la propria identità come donna indipendente. Con questo e gli altri brani presenti in Anna 2.0, l’artista ha cambiato pelle, confrontandosi con altri linguaggi e orizzonti.