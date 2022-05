Anna Safroncik svela chi è il fidanzato Marco: “Mi sta aiutando molto”

Dopo anni vissuti tra solitudine e tormento Anna Safroncik sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto. Dallo scorso gennaio l’attrice ucraina, volto di tante fiction di successo, fa coppia fissa con Marco Maria Mazio. L’incontro fortuito è avvenuto durante una vacanza in Costa Rica e subito è nato un legame serio e profondo. Al settimanale Confidenze la 41enne ha rivelato che il suo nuovo compagno è un avvocato e imprenditore sociale di Napoli.

“Abbiamo gli stessi valori. Marco ha fondato una sartoria all’interno del carcere femminile di Pozzuoli che dà lavoro alle donne rinchiuse. E ora mi sta dando una mano per raccogliere aiuti per l’Ucraina, dove ormai tutto è distrutto”

Anna Safroncik, che non è mai stata sposata e non ha figli, ha aggiunto:

“Dopo tante delusioni credo sia arrivato l’uomo giusto. In amore ho sofferto parecchio: sono tradizionalista e a volte non sono stata capita. E poi non accetto il tradimento”