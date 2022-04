Anna Safroncik parla per la prima volta del nuovo fidanzato Marco

Anna Safroncik è uscita ufficialmente allo scoperto con il nuovo fidanzato. L’attrice ucraina è sempre stata riservata ma ora ha deciso di parlare per la prima volta di questo amore che le ha regalato una nuova serenità e consapevolezza. L’interprete di tante fiction Rai e Mediaset lo ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia:

“Ho un nuovo legame con un uomo napoletano che si chiama Marco. L’ho conosciuto in Costa Rica e mio padre l’ha incontrato. Sono una persona riservata, ma in questo periodo drammatico, questi due uomini hanno reso la mia vita luminosa”

Il padre di Anna Sanfrocik è scappato dalla guerra

Di recente, infatti, Anna Safroncik è riuscita a riabbracciare il padre Ievgen, che è scappato dalla guerra in Ucraina. L’uomo, che è un professore universitario, ha lasciato Kiev pochi giorni dopo l’invasione russa, quando è stato aperto il primo corridoio umanitario. Con lui la seconda moglie Olga (si è separato tanto tempo fa dalla madre della Safroncik).

Determinante è stato poi l’aiuto di un’amica preziosa di Anna Safroncik: la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano. Quest’ultima ha un fratello in Polonia: è stato lui a mandare una persona per portare il padre di Anna in aeroporto a Varsavia in direzione Roma, dove vive l’attrice.

La vita privata e segreta di Anna Safroncik

Al momento Anna Safroncik non ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo fidanzato Marco. Sui social network dell’attrice dagli occhi di ghiaccio non ci sono scatti di coppia. Sono presenti, al contrario, immagini della vacanza in Costa Rica, che risalgono allo scorso gennaio.

La relazione con il napoletano sembra dunque piuttosto recente ma già molto seria e importante, tanto che la Safroncik non ha avuto timore a presentare Marco al padre scappato dalla guerra in Ucraina. Nel 2021 Anna aveva ufficializzato il ritorno di fiamma con l’ex Tommaso Cicchinelli.

La minestra riscaldata non ha però funzionato: i due erano stati insieme dal 2016 al 2018 e ci avevano poi riprovato, invano, dopo il lockdown. Anna Safroncik e il deejay si erano concessi pure una vacanza bollente in Grecia ma è servita a poco.

Prima di incontrare Marco l’ex star di Centovetrine ha amato due attori celebri quali Giulio Berruti e Francesco Arca. L’interprete si è però tenuta sempre alla larga da gossip e pettegolezzi.