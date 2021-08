Anna Safroncik conferma: è tornata con l’ex fidanzato Tommaso

Anna Safroncik e Tommaso Cicchinelli non si nascondono più. Dopo che la coppia è stata paparazzata dal settimanale Vero in Grecia, tra baci e abbracci bollenti, l’attrice ucraina ha deciso di confermare la relazione su Instagram. Da tempo si parla di questa liaison ma solo ora la Safroncik ha scelto di uscire ufficialmente allo scoperto.

Anna Safroncik e Tommaso Cicchinelli sono stati insieme dal 2016 al 2018. Poi una brusca rottura che li ha allontanati per qualche tempo. Il ritorno di fiamma è avvenuto nel 2020 ma non è mai stato confermato dai diretti interessati. L’interprete 40enne si è limitata a dire di essere felicemente fidanzata quando le è stato erroneamente attribuito un flirt con Ignazio Moser.

A un anno da quella fake news Anna Safroncik è ancora accanto a Tommaso Cicchinelli, con il quale ha trascorso una romantica vacanza a Mykonos. I due, come mostrano gli scatti dei paparazzi, sono inseparabili e per tutto il tempo in spiaggia non si staccano neppure per un secondo. In piedi sulla spiaggia si tengono per i fianchi e le mani scivolano un po’ dappertutto, senza mai staccarsi da un tenero abbraccio.

Anche in acqua Anna Safroncik e Tommaso Cicchinelli non si separano mai: è evidente che tra i due c’è un grande feeling, un’intesa e una forte complicità. Nel passato di Tommaso, di professione deejay, c’è una breve relazione con la soubrette Antonella Mosetti. La Safroncik ha invece amato gli attori Giulio Berruti e Francesco Arca.

Cosa fa oggi l’attrice Anna Safroncik

Anna Safroncik si sta concedendo un lungo periodo di pausa dal set. Un periodo in cui è concentrata prevalentemente sugli affetti e sull’amore ritrovato per il fidanzato Tommaso Cicchinelli. A causa dell’emergenza Coronavirus la Safroncik è ferma da circa un anno.

L’ultima apparizione televisiva risale allo scorso anno con il documentario Stanotte con Caravaggio. Sempre nel 2020 è stata protagonista al cinema con il film Il cacio con le pere. Al momento Anna Safroncik sta valutando nuovi copioni e nuove avventure, sia sul piccolo che sul grande schermo.