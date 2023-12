Anna Pettinelli via da La vita in Diretta: i motivi dell’addio a Matano

Sembrerebbe ormai ufficiale il “trasloco” di Anna Pettinelli da La Vita in Diretta a Pomeriggio 5. Diversi giorni fa, Giuseppe Candela aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale sarebbe iniziata una vera e propria “guerra degli ospiti” tra i due talk pomeridiani. A quanto pare, Myrta Merlino sarebbe decisa nel risollevare gli ascolti del suo programma e sarebbe convinta che la presenza di volti maggiormente noti e amati dal pubblico possa fare un’importante differenza. Per questo, la Mediaset avrebbe iniziato a giocare d’astuzia, offrendo una cifra maggiore per rubare opinionisti, giornalisti e avvocati ad Alberto Matano; cifre con cui la Rai non potrebbe competere.

Tra le prime a cedere all’ingenti offerte di Pomeriggio 5, è stata Anna Pettinelli. Com’è noto, la speaker radiofonica è da anni ospite fissa nel talk pomeridiano di Rai 1. Tuttavia, pochi giorni fa, è apparsa a sorpresa nel salotto di Myrta Merlino. E, pare proprio che il suo trasferimento, sarà fisso a partire da gennaio 2024. Il motivo? Secondo quanto rivelato da Oggi, il cachet dell’opinionista sarebbe passato dai 300 euro ad ospitata de La Vita in Diretta ai 1000 di Pomeriggio 5.

Dunque, un compenso più che triplicato, che avrebbe portato la Pettinelli a prendere questa drastica decisione dopo tanti anni “al servizio” di Alberto Matano. Inoltre, è giusto ricordare che Anna è una delle professoresse di Amici, programma che va in onda proprio su Canale 5. Per questo, probabilmente, la sua presenza in una trasmissione della stessa rete rispetto a quella concorrente è probabilmente più coerente rispetto al suo impegno televisivo con il talent di Maria De Filippi.

Un’altra presenza fissa da Pomeriggio 5 nell’ultimo mese è stata Eleonora Giorgi. In passato, l’attrice è stata spesso ospite a La Vita in Diretta, mentre nelle ultime settimane anche lei sembra aver cambiato definitivamente salotto, approdando ufficialmente da Myrta Merlino. Infine, Tvblog ha rivelato che, a partire dalle prossime puntate, Giancarlo Magalli diventerà un nuovo opinionista del programma di Canale 5. Il conduttore sarà infatti presente almeno due volte alla settimana nel talk pomeridiano una volta condotto da Barbara d’Urso.