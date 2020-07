Anna Pettinelli e Stefano Macchi news, paure e situazione attuale

Come stanno Anna Pettinelli e Stefano Macchi? Sono ancora una coppia? Domande, queste, che trovano una risposta grazie agli ultimi messaggi pubblicati su Instagram dai due. Hanno messo a dura prova il loro amore attraverso l’esperienza a Temptation Island, ma ce l’hanno fatta alla grande. Non è stato facile, in alcuni momenti la professoressa di Amici credeva di perderlo; Stefano, però, ha dimostrato di tenerci davvero tanto alla sua fidanzata, nonostante una grande simpatia per la tentatrice Cecilia Zagarrigo. Il doppiatore le aveva dato dei nomignoli che hanno mandato fuori di testa la Pettinelli, che si è lasciata andare all’ormai celebre frase: “Bella Patata sono io!”. Momenti memorabili della precedente edizione di Temptation Island; un’edizione che ha permesso a Stefano e Anna di conoscersi ancora meglio e di avere la certezza che c’è un reale sentimento – fortissimo – a legarli. Stanno ancora insieme, più uniti di prima, e sono intenzionati a portare avanti diversi progetti di coppia.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli oggi: news dopo Temptation Island, ecco cosa succede

L’esperienza a Temptation Island ha provato molto la Pettinelli, che ha temuto seriamente di perdere il suo fidanzato. Tutto bene quel che finisce bene, comunque, e Stefano oggi ha voluto ironizzare su Instagram: “Non ho paura che riaffiorino i ricordi” e ha fatto una faccia a dir poco spaventata! Speriamo che la prima puntata di Temptation Island 2020 non faccia riemergere certi ricordi… sfuriate della Pettinelli dietro l’angolo? Ma siamo certi che tutto si spegnerà immediatamente, considerato che la speaker radiofonica è decisa a voler costruire un futuro meraviglioso con Stefano. Anna, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con Stefano poco prima dell’inizio della loro avventura nel reality show di Canale 5 commentandola in questo modo: “Noi ce l’abbiamo fatta, ora tocca a voi”. Un grande in bocca al lupo a tutte le coppie di Temptation Island 2020… e qualcuno di loro avrà sicuramente bisogno di una buona dose di fortuna per “sopravvivere” a questo percorso!

Anna Pettinelli e Stefano Macchi news: le ultime sulla coppia

Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno insieme da anni e nemmeno Temptation Island è riuscito a scalfire il loro amore, che cresce giorno dopo giorno. Nonostante la differenza d’età, sono riusciti a trovare un equilibrio di coppia che permette loro di affrontare ogni difficoltà senza dividersi mai. Stefano lamenta solo un difetto della Pettinelli: la sua gelosia! Che però, dopo l’avventura televisiva, è diminuita. Non hanno figli nati dalla loro relazione, ma si sentono completi così; lei ha una figlia (Carolina Russi) con la quale Macchi ha un bellissimo rapporto.