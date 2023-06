Anna Pettinelli con l’ex fidanzato di Arisa, divampa il gossip

Anna Pettinelli ha un nuovo amore? Così sembrerebbe secondo le ultime indiscrezioni. Stando a quanto riportato nell’ultimo numero in edicola di Novella 2000, la speaker radiofonica potrebbe aver voltato pagina dopo la fine della lunga storia con Stefano Macchi, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip nel 2019. Adesso, al suo fianco, sembrerebbe esserci Andrea Di Carlo, manager di diversi personaggi dello spettacolo, come Can Yaman, Morgan o Federico Fashion Style. Andrea è reduce da una turbolente storia con Arisa, con la quale si è lasciato definitivamente un anno e mezzo fa dopo una lunga serie di tira e molla.

Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo: è nata una nuova coppia?

Il primo avvistamento di Anna e Andrea risale allo scorso febbraio, quando Di Carlo ha pubblicato un loro scatto su Instagram, scrivendo “Peccato che te sei di nuovo fidanzata“. Ai tempi, infatti, la Pettinelli aveva rilasciato un’intervista a Verissimo insieme all’amica Stefania Orlando, nel corso della quale aveva confessato di star frequentando una persona. Dopodiché, i due non sono più apparsi insieme per mesi, fino a che il 28 maggio il manager ha condiviso una foto di Anna di spalle, aggiungendo come didascalia un cuoricino e la lettera A. Il post era stato poi commentato dall’ex volto di Amici, che aveva risposto scrivendo “Love“, ovvero amore.

L’ultima foto, poi, risale alla settimana scorsa. Ancora una volta, Di Carlo ha postato uno scatto in cui si vede la spalla della donna. A quanto pare, come riportato da Novella 2000, i due erano a cena insieme. Questa volta, però, a corredo della foto, Andrea ha deciso di mettere qualcosa di ancora più profondo, dedicando ad Anna una poesia di Frida Kahlo, intitolata “Ti meriti un amore”. Insomma, un gesto molto tenero e romantico, che ha destato diversi dubbi sulla natura del loro rapporto.

Infine, l’ex volto di Temptation Island è stata recentemente avvistata intenta a ridere e scherzare insieme alla cantante Elodie, la quale è seguita proprio da Andrea Di Carlo. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito il gossip, dunque non è chiaro se si tratti di una semplice amicizia o se sia effettivamente nato un nuovo amore. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia.