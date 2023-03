Anna Pettinelli e le confessioni inedite a Verissimo. Alcune delle quali hanno lasciato di sasso la padrona di casa Silvia Toffanin. La speaker radiofonica ed ex insegnate di Amici di Maria De Filippi ha parlato della sua vita sentimentale, in particolare della fine della relazione con Stefano Macchi. I due sono stati assieme otto anni ed hanno anche preso parte a Temptation Island. E proprio nel reality show di Canale Cinque le cose hanno iniziato ad andare male. Da allora la love story ha preso una piega decisamente inaspettata fino a terminare su un binario morto. Non solo: la Pettinelli ha pure rivelato una cosa che in pochi sapevano. In giovane età è stata sposata. Un matrimonio lampo, durato solo sei mesi e conclusosi in maniera consensuale con l’ex marito.

“Stefano Macchi? Di questa storia rimane poco, sono delusa. Ho visto un uomo che non c’era”, ha spiegato la speaker, non andando per il sottile. Oggi l’ex si è rifatto una vita, allacciando una love story con la modella Elisa D’Ospina che è incinta. “Gli auguro il meglio”, ha tagliato corto l’ex volto di Amici prima di tornare sulla relazione finita.

“Mi aspettavo che le cose andassero diversamente – ha raccontata -. Il problema sono state le visioni della vita diverse. Comunque ci siamo lasciati bene, senza liti o strappi. Nessun tradimento, io non ero più innamorata. C’è stato un chiarimento”. I primi scricchiolii nella love story si sono sentiti nel corso di Temptation Island. Nel programma Anna Pettinelli ha scorto dei tratti inaspettati dell’allora fidanzato: “A Temptation ho visto dei lati che non conoscevano e non mi piacevano di lui, da lì piano piano il rapporto si è sfaldato”.

Silvia Toffanin ha poi detto en passant che l’ospite non si era mai sposata, scoprendo in modo alquanto sorprendente che in realtà la Pettinelli ha un matrimonio alle spalle. “Si mi sono sposata a 26 anni e mi sono separata dopo 6 mesi, siamo andati insieme dallo stesso avvocato io e il mio ex marito“, ha narrato, ribadendo che la scelta di separarsi e poi divorziare è stata presa in modo assolutamente consensuale.

E oggi? C’è qualcuno nella vita sentimentale della speaker radiofonica? Pare proprio di sì. Lei stessa lo ha confermato seppur ha preferito non rivelare altri dettagli sulla vicenda. Se le cose dovessero andare bene, chissà… un giorno potrebbe uscire allo scoperto. Per il momento preferisce mantenere il massimo riserbo. Infine ha parlato del bel legame che ha con la figlia Carola, la quale si appresta ad uscire di casa. Nel raccontare la vicenda Anna ha ammesso senza girarci attorno che non sarà facile staccarsi quotidianamente dal suo frutto d’amore.