Anna Pepe, grave gesto a un evento. Fan: “Serata da dimenticare”

Scoppia il caos intorno ad Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna. La rapper che ha conquistato TikTok e che oggi è arrivata a 60 milioni di stream su Spotify ha fatto decisamente infuriare i suoi fan. Il motivo? In centinaia si sono presentati ai Giardini dell’Eden a Roma per assistere all’evento che l’ha vista protagonista. Chiaramente questi fan hanno dovuto acquistare un biglietto in prevendita in anticipo per riuscire a essere presenti. Ma la giovane artista ha avuto un atteggiamento decisamente sgradevole, che nessun artista dovrebbe mai tenere in rispetto del tempo e dei soldi spesi dal pubblico.

Ebbene i suoi fan sono dovuti rientrare a casa nelle prime ore del mattino, ovvero alle 4, amareggiati oltretutto. Ciò è accaduto nella serata di ieri, quando la rapper che ha spopolato su TikTok doveva presentarsi all’appuntamento alle ore 22 nella discoteca di piazzale Olimpico. Qui, i fan tra i 14 e i 17 anni, hanno dovuto attendere ore e ore prima di vedere Anna Pepe. La giovane artista che ha conquistato la prima posizione della Top Singoli della FIMI con il brano Blando ha commesso un errore abbastanza grave. I suoi fan sono partiti da altre località per raggiungerla e vederla dal vivo.

Questi adolescenti non meritavano sicuramente questo trattamento, da parte poi di una 20enne che dovrebbe ringraziare proprio loro per il successo che si sta godendo. Tanta delusione tra chi ha raggiunto il posto e ha dovuto attendere ore e ore il suo arrivo. C’è chi, dopo la mezzanotte, ha deciso di andare via, convinto che ormai l’evento fosse saltato. In attesa di vedere Anna Pepe arrivare, gli organizzatori hanno tentato di gestire la situazione, parlando di “minuti” di attesa.

Ma ecco che la cantante, originaria di La Spezia, si è presentata alle 2 e mezza di notte. Ovviamente, i fan non hanno trattenuto la loro delusione e la rabbia per quanto accaduto. C’è chi ha mentito ai propri genitori, non riuscendo a dirgli la verità su quanto accaduto dopo la spesa sostenuta per permettergli di vedere dal vivo Anna. Qualcun altro scrive sui social di essersi sentito preso in giro. E ancora c’è chi fa notare che va bene farsi attendere, ma non per tutta la notte.

Qualcun altro fa presente che questa potrebbe essere una tattica per far guadagnare le discoteche che ospitano un artista, in quanto per via del caldo i presenti si sono ritrovati ad acquistare varie consumazioni. “Una serata da dimenticare”, si legge tra le testimonianze riportare da Il Messaggero in queste ore. Intanto, da parte di Anna Pepe non arriva alcun messaggio di scuse per quanto accaduto.

Sul suo profilo Instagram, condivide alcuni video che la ritraggono mentre si esibisce all’evento e la folla di ragazzini che la acclamano intorno al palco. E il tutto accade mentre una vera artista a Milano strega tutti, anche i Vip: Taylor Swift.