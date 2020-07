Anna Munafò sorella morta: la confessione dopo la nascita del figlio

Il 21 giugno 2020 Anna Munafò e suo marito Giuseppe sono diventati genitori. Una bellissima notizia per i fan che seguono da anni Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo i mesi difficili trascorsi a causa della pandemia Coronavirus, ha dato alla luce il suo primo figlio, Michael. Un parto doloroso e anche temuto da Anna, la quale ora si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. Come lei stessa racconta, l’arrivo del neonato ha portato molta luce nella sua famiglia. La sua vita è profondamente cambiata e sa già per certo che non dimenticherà mai le emozioni e le sensazioni, sia positive che negative, provate durante il parto. Il padre della Munafò, dopo la nascita di Michael, ha scritto un bellissimo messaggio. Il piccolo era sicuramente molto atteso da tutti e non ha potuto portare luce nella vita dei genitori di Anna, che anni fa hanno perso la loro figlia Alba.

Anna Munafò e la sorella Alba morta: la nascita di suo figlio Michael ha riportato la luce nella sua famiglia

La sorella di Anna Munafò è morta in un tragico incidente stradale nell’anno 2009. Da allora, secondo quanto rivela lei stessa, l’entusiasmo nella sua famiglia si è spento, come potrebbe avvenire in qualunque nucleo familiare. L’arrivo di Michael, fortunatamente, ha “riacceso quella luce e quella speranza di una vita che si rigenera”. Il piccolo è riuscito a portare alla famiglia Munafò la gioia che solo un bimbo è in grado di donare. Guardare i suoi genitori insieme a Michael non può non riempire il suo cuore di gioia. Ovviamente, Anna ci tiene a precisare che non colma e non sostituisce la mancanza della sorella, ma semplicemente dà al cuore di tutti loro un nuovo amore da vivere serenamente. Non possiamo non essere felici per l’ex tronista, che finalmente è riuscita a trovare la felicità che tanto desiderava da anni, e per la sua famiglia.

Anna Munafò ricorda la sorella Alba e parla dei primi giorni da mamma con il figlio Michael

“La scomparsa prematura di mia sorella aveva spento l’entusiasmo di tutta la famiglia”, confessa Anna parlando della luce che il piccolo Michael ha portato nelle loro vite. Nel frattempo, la Munafò racconta i suoi primi giorni da mamma. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, tanto che lei stessa ammette di essere molto brava nel ruolo di madre. A livello fisico, però, è stata pò dura per lei, in quanto dopo il parto ha avuto un po’ difficoltà a muoversi. Nonostante ciò, le sensazioni positive, nel vedere il suo primo figlio, hanno cancellato quelle negative. Ogni attimo della sua vita e di quella di Giuseppe ora è cambiato, ovviamente in meglio! Ma Anna, come già aveva raccontato sui social, si è preoccupata molto in queste settimane per il figlio, a causa del Coronavirus.