Anna Lou Castoldi, la prima figlia di Morgan ed Asia Argento, ha recentemente rilasciato un’intervista a “Fanpage”, in cui ha parlato a tutto tondo della sua vita, i suoi progetti e di com’è stato crescere in una famiglia così particolare come la sua. Anna, sicuramente, non è la tipica “figlia di“. La 21enne, infatti, ha scelto di lasciare il nido familiare per andare a convivere in un piccolo borgo insieme alla fidanzata, Dora. Inoltre, si mantiene da sola senza l’aiuto dei genitori, lavorando come rider e cameriera.

Durante l’intervista, infatti, la giovane si trovava in Portogallo dove aveva fatto un dj set durante una serata in un locale. Il paese l’ha colpita moltissimo per la sua apertura, a differenza dell’Italia dove sente che che le “minoranze” sono spinte via. Per questo, sta progettando di trasferirsi all’estero per poter formare una famiglia insieme alla sua ragazza. Inoltre, ha raccontato, è stata veramente una boccata d’aria fresca ricevere complimenti per il suo lavoro come dj, senza che nessuno conoscesse la sua famiglia. Ma, com’è stato per lei crescere in un ambiente così diverso?

Ma sai, è sempre stata una domanda difficile a cui rispondere. È come chiedere a chiunque come è stato crescere nella loro famiglia, visto che io non ho altri termini di paragone. Per me è la normalità. Non a caso il mio alias da dj è “Normal”, che è un concetto paradossale visto che, crescendo, mi sentivo un alieno.

Nonostante la grande esposizione mediatica, però, Anna ha sempre voluto avere uno stile di vita uguale a quello dei suoi coetanei, cercando di mantenere il più possibile la privacy e sviluppando una vera e propria avversione nei confronti del gossip. Anche per questo, ha pochissimi amici collegati al mondo dello spettacolo o “figli di” come lei. Alla giovane è sempre piaciuto rapportarsi con artisti, più che con “vip”. D’altronde, ha sempre respirato arte tra le mura di casa. A tal proposito, ha ricordato così i Natali trascorsi in famiglia:

Effettivamente ogni giorno della mia vita succede qualcosa di creativo. Di solito ho sempre festeggiato due volte il Natale, che da piccola è bellissimo perché ricevi il doppio dei regali e delle attenzioni. Il 24 dicembre a Roma con mia mamma, mio fratello i miei nonni materni e il 25 in Brianza dal papà, i nonni paterni e tanti altri parenti. Poi quando vado da mio padre in qualsiasi momento può tirare fuori uno strumento musicale da suonare o parlarmi di argomenti culturali.

Alcuni anni fa, ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione, quando ha partecipato alla serie Netflix “Baby“. Tuttavia, non è sicura che quella sia la strada che vuole intraprendere, difatti preferirebbe lavorare dietro la macchina da presa. Essendo figlia d’arte, capire cosa si vuole fare da grandi non è molto semplice. Per questo, aveva pensato di studiare scienze politiche e abbandonare l’arte. Tuttavia, essere figlia di personaggi famosi porta anche molti vantaggi, come quello di avere la possibilità di conoscere personaggi iconici, come il suo idolo Marylin Manson. Ma, com’è stato parlare con il noto cantante?

Mi ha stupita perché è partito così: «Comunque io e tua madre non abbiamo mai fatto sesso!». Era una voce che girava all’epoca e ci teneva a precisare che erano solo amici. E io gli ho risposto: «Ma come, scusa, dovevate farlo!». Mi sono sentita abbastanza figa ad avergli risposto così.

Ad ogni modo, tanta esposizione mediatica ha fatto sviluppare in Anna Lou un vero e proprio senso di angoscia, che l’aveva portata anche a cancellarsi dai social. Oggi, è tornata attiva con il suo profilo Instagram “sexydyng”, dove ha parlato anche della sua lotta con la depressione per cercare di essere di aiuto alle persone che la seguono.

Come menzionato prima, la 21enne vive insieme alla fidanzata Dora, con la quale ha tantissimi progetti, tra cui quello di costruire una famiglia in futuro. Tuttavia, l’Italia non sembra essere il posto ideale per questo:

Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove. Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio. Non so se è il Vaticano o altro, ma per la storia che abbiamo avuto dovremmo essere tra i popoli più evoluti sotto tutti i punti di vista. Invece, purtroppo, c’è tantissima ignoranza che porta all’odio. Se stessimo meglio con noi stessi le cose cambierebbero. Ho riscontrato che molti pregiudizi vengono da repressioni personali. Quasi tutti gli omofobi accaniti che ho conosciuto sono gay repressi. È incredibile, no? Dovrebbero accettarsi, ma è più facile a dirsi che a farsi.

Nel corso dell’intervista, Anna Lou ha anche rivelato di lavorare come rider e cameriera. Nonostante la giovane età e i privilegi di cui potrebbe godere grazie ai genitori, ha deciso di essere autonoma e supportarsi da sola in ogni modo che può. Una scelta spinta anche dalla stessa mamma, Asia Argento, che le ha sempre ribadito l’importanza di essere indipendenti:

Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto.

Infine, essendo cresciuta con due genitori così particolari come Asia Argento e Morgan, oggi, essendo cresciuta, quali consigli sentirebbe di dargli?