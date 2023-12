Anna Foglietta smonta Ilary Blasi: “Con ‘Unica’ ha superato il limite”

Il docufilm firmato Netflix di Ilary Blasi continua a far discutere. L’uscita di “Unica“, in cui la conduttrice rivela tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, ha letteralmente spaccato l’opinione pubblica in due: da un lato, c’è chi ha apprezzato la forza della donna nell’affrontare il divorzio non “dandola vinta” all’ex marito; dall’altra parte, però, c’è chi ha criticato la scelta della Blasi di rendere tutto così pubblico, accusandola di voler lucrare sulla rottura con l’ex calciatore. Ebbene, al dibattito sembrano essersi uniti anche diversi personaggi dello spettacolo.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez: chi l’ha stroncate

Recentemente, Alena Seredova ha dichiarato di non aver apprezzato la mancanza di riservatezza sia della Blasi che di Belen Rodriguez, che, lo scorso 2 dicembre a Domenica In, ha messo in scena la sua versione di “Unica” con un’intervista di fuoco contro Stefano De Martino. Anche la modella ha subito un tradimento da parte dell’ex marito Gianluigi Buffon, ma si è detta convinta di aver fatto la cosa più giusta all’epoca decidendo di non andare pubblicamente contro il padre dei suoi figli. Ma, pare che la Seredova non sia l’unica a pensarla in questo modo. Difatti, Anna Foglietta ha detto la sua sul caso “Unica“, sorprendendo tutti con le sue dichiarazioni.

Anna Foglietta: “Unica di Ilary Blasi? Mi disturba”

In occasione del nuovo film natalizio “Elf me” che la vede protagonista insieme al comico Lillo, Anna Foglietta ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. L’attrice romana ha parlato a cuore aperto delle sue relazioni passati e presenti, concentrandosi poi sul tradimento e sull’importanza della famiglia. Parlando d’infedeltà, è stato inevitabile menzionare le dichiarazioni di Belen Rodriguez e l’ormai super noto documentario di Ilary Blasi. In particolare, la protagonista di “Perfetti sconosciuti” ha espresso il suo pensiero su “Unica“, stroncando l’ex moglie di Francesco Totti.

Sebbene l’attrice capisca benissimo quanto un tradimento sia uno dei dolori più difficili da affrontare, non ha comunque compreso la necessità di questa sovraesposizione sulla vicenda. “Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia”, ha detto.