Alena Seredova stronca Belen e Ilary Blasi: questione di stile

In queste settimane si sta parlando molto di Ilary Blasi e Belen Rodriguez e di come le due abbiano raccontato la fine dei loro matrimoni. In entrambi casi è stato deciso di esporre al pubblico tutto ciò che è accaduto e soprattutto i tradimenti compiuti dai rispettivi partner.

Molti personaggi famosi si sono espressi su questa scelta compiuta dalle due conduttrici ed è stato chiesto un parere a Alena Seredova. Anche lei, infatti, ha subito un tradimento dal marito. Nel 2014, si scoprì che Gigi Buffon aveva una relazione con un’altra donna, mentre era sposato. L’amante era Ilaria D’amico, i due stanno ancora insieme.

Molti utenti hanno chiesto alla Seredova di commentare l’accaduto. Secondo lei sarebbe meglio “essere più riservati” in questi casi, soprattutto “per il bene della famiglia“.

“Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta. Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così“

Alena, dunque, non si pente di essere rimasta più riservata all’epoca. Secondo lei, in questi casi è meglio tacere e non sbandierare i fatti privati. Preferisce, invece, raccontare al pubblico le cose belle, come il recente matrimonio con Alessandro Nasi.

I rapporti tra Buffon e la Seredova oggi

Rispondendo sempre ad alcuni utenti, l’attrice ha rivelato in che rapporti è oggi con l’ex. Quando scoprì del tradimento fu molto dura, ma era importante, secondo la coppia, cercare di mantenere rapporti civili per il benessere dei figli: Louis Thomas e David Lee.

Nel 2020, Alena ha poi avuto un’altra bambina, Vivienne Charlotte, con Alessandro Nasi, che ha sposato lo scorso giugno. Anche Buffon ha un altro figlio, avuto da Ilaria D’Amico, Leopoldo Mattia, di 7 anni. La coppia probabilmente si sposerà l’anno prossimo.

La Seredova ha sottolineato quanto per lei fosse importante creare una “bella famiglia allargata“, proprio per la serenità dei figli. Ci hanno messo un po’ di tempo, lei ha dovuto perdonare alcune cose ma ad oggi dicono di essere sereni. Inoltre, Alena sostiene che sia Ilaria che Alessandro “possono essere un supporto in più” per la crescita di Louis e David.