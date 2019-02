Anna Ferzetti racconta il marito Pierfrancesco Favino: “Ecco perché è unico”

Conduttrice Prima Festival di Sanremo: Anna Ferzetti parla di Pierfrancesco Favino

Procede a gonfie vele, da ben 15 anni, la relazione tra Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino. I due attori si sono conosciuti ad una festa e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno due figlie, Greta e Lea, che oggi hanno 11 e 5 anni. In realtà Anna e Pierfrancesco non sono mai convolati a nozze ufficialmente ma si considerano a tutti gli effetti marito e moglie. “Io lo chiamo Picchio, ci siamo conosciuti a una festa. Lui mi ha pestato il piede”, ha ricordato Anna al settimanale F. “Perché Picchio è unico? Perché Picchio è paziente, amorevole, dolce, sensibile, bello e malinconico. Fa crepare dal ridere ed è un papà presente”, ha aggiunto la Ferzetti. Che ha precisato: “Per me l’amore è tutto”.

Anna Ferzetti è figlia d’arte: il padre era Gabriele Ferzetti

Oltre ad un marito famoso, Anna Ferzetti ha avuto pure un padre celebre: l’attore Gabriele Ferzetti. “Il mio ricordo più caro? Quando mio padre mi ha dato il suo benestare per diventare attrice. Avevo 16 e dopo aver assistito allo spettacolo teatrale organizzato dalla scuola, mi ha regalato un ciondolo con inciso una data, il 1997, e la frase The last rehearsal”, ha confidato la Ferzetti junior.

Anna Ferzetti e le amicizie nel mondo dello spettacolo

Non solo amore e famiglia, Anna Ferzetti tiene molto anche all’amicizia: “Sono un’amica fedele e sono ripagata dalla vicinanza di donne straordinarie come le mie colleghe Fabrizia Sacchi, Anna Foglietta, Eleonora Russo, Carolina Di Domenico“.