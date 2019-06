Anna Ferzetti conduttrice dei Nastri D’Argento dopo l’esperienza a Sanremo

Anna Ferzetti: dopo l’esperienza al Festival di Sanremo torna in tv per presentare i Nastri 2019

Sarà Anna Ferzetti la madrina e la presentatrice della cerimonia di premiazione della 73esima edizione dei Nastri D’Argento. L’importante evento, che ancora una volta chiude la stagione dei grandi premi cinematografici, andrà scena sabato 29 giugno e sarà in seguito in onda sul primo canale. Candidata ai Nastri 2019 anche come Miglior attrice non protagonista per il film Domani è un altro giorno di Simone Spada, la poliedrica attrice torna sul piccolo schermo. Anna Ferzetti, infatti, ha condotto insieme a Simone Montedoro il notiziario flash Prima Festival, andato in onda prima del Tg1 durante l’ultimo Festival di Sanremo. Un nuovo impegno alla conduzione per la Ferzetti, dunque, che farà da padrona di casa sul palco del Teatro Antico di Taormina per presentare il meglio dei protagonisti, dei registi, dei produttori, delle grandi firme dell’ultimo anno, ma anche dei nuovi talenti dell’ultima stagione segnalati dai giornalisti cinematografici. Un appuntamento importante per il cinema e un grande onore per l’artista romana che si è detta molto emozionata.

Nastri D’Argento 2019, la madrina Anna Ferzetti: “È un anno speciale per me”

Anna Ferzetti dopo l’esperienza a Sanremo torna in tv come madrina dei Nastri D’Argento 2019. Un nuovo impegno che rappresenta per lei un ritorno alla conduzione e al piccolo schermo e che la onora, nonché emoziona. “Sono molto emozionata, grata e felice di avere l’onore di essere la padrona di casa di questa edizione. È un anno speciale per me ricco di nuove esperienze professionali a cui sono lieta di aggiungere anche la conduzione ai Nastri d’Argento”, ha commentato la moglie di Pierfrancesco Favino, come riportato dall’agenzia adnkronos.

Nastri 2019 con Anna Ferzetti: quando e dove vedere l’evento

La serata dei Nastri d’Argento, con la regia di Marco Brigliadori, andrà in onda venerdì 5 Luglio in seconda serata su Rai1. Replicata nel mondo da Rai Italia, sarà anticipata anche da uno speciale su Rai Movie mercoledì 3 Luglio sempre in seconda serata.