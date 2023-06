Anna Falchi: “Perché non parlo dell’amore con Fiorello”

Anna Falchi si è raccontata in una recente intervista a La Repubblica. Al centro, la tematica dell’amore. L’ex modella ha ricordato alcune delle sue più importanti relazioni, senza soffermarsi troppo sui dettagli. Dalla storia con Fiorello a quella attuale con Rodinò, Anna Falchi ha riportato alla luce alcuni momenti del suo passato, affrontando anche tematiche come il lavoro e il passare degli anni.

Le storie con Fiorello e Max Biaggi

Attualmente, Anna Falchi è legata sentimentalmente a Walter Rodinò, esperto di comunicazione. L’attrice ed ex modella ha voluto raccontare in che modo tra i due è scoppiato l’amore: “Per tanti anni ci siamo guardati, poi abbiamo iniziato a salutarci, poi un caffè… Tutto con calma, è bello per questo” ha raccontato. Il rapporto odierno tra i due è stato quindi costruito negli anni, con un graduale incremento della conoscenza.

Non sono mancate, come detto, domande sugli amori passati di Anna. Tra questi, si ricordano soprattutto Rosario Fiorello e Max Biaggi. Sullo showman siciliano, recentemente protagonista di una stagione di successo con Viva Rai 2, l’ex modella non si è sbilanciata: “Il primo amore. Ma non mi va di parlarne, per rispetto“. Su questa storia non ha voluto fornire molti dettagli, limitandosi a dire come fosse stata difficile da vivere come personaggi pubblici. Poche parole anche su Max Biaggi: “Con Max ci sentiamo, è una cara persona” ha detto, sottolineando come ormai si tratti di qualcosa di archiviato.

Le prime esperienze lavorative e il matrimonio con Ricucci

Nel 2005, Anna Falchi aveva sposato Stefano Ricucci, oggi ex marito. Nell’intervista c’è stato spazio anche per parlare di lui: “Con lui sono passata dalle stelle alle stalle. Un vortice velocissimo” ha commentato l’ex modella, anche in questo caso senza affrontare la questione troppo nel dettaglio.

Anna Falchi, in seguito, ha ricordato gli inizi della sua carriera. Allora era una ragazzina venuta dalla provincia che, giunta a Roma, ebbe modo di conoscere numerosi artisti di rilievo, come Fellini e Irene Papas. Anna, tuttavia, ha ricordato soprattutto una curiosa esperienza con il regista Tinto Brass, che aveva avuto un’idea “particolare”. La collaborazione saltò e Anna ha spiegato le motivazioni che la portarono a prendere questa decisione: “Se fossi nata con un film erotico sarei stata etichettata per sempre“.

Il passare degli anni e le ultime conduzioni in Rai

Infine, Anna ha voluto toccare anche tematiche più profonde durante l’intervista, come le molestie e il passare inesorabile degli anni. Sul primo argomento, Anna ha voluto regalare il suo punto di vista: “Ci sono donne disposte a tutto e altre no, l’uomo non riesce a distinguere“. Quando le è stato chiesto come affrontasse il passare del tempo, Anna ha fatto capire di non aver paura di invecchiare: “Invecchio? Pazienza, ce ne faremo una ragione” ha detto.

Molti i momenti ricordati da Anna Falchi durante l’intervista, diversi appartenenti alla vita privata e sentimentale. A livello professionale, l’ex modella ha condotto, negli ultimi anni, alcuni programmi sulla Rai. Tra questi, si ricordano soprattutto C’è tempo per…, nel 2020, in coppia con Beppe Convertini e I fatti vostri, condotto dal 2021 assieme a Salvo Sottile. Proprio a I fatti vostri, inoltre, sembrerebbe prossimo l’approdo di Tiberio Timperi.