Elenoire Casalegno ha un nuovo amore. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della conduttrice e del suo nuovo compagno mentre passeggiano per le vie di Milano. Lui si chiama Alessandro ed è un organizzatore di eventi per il Milan Club, nipote del famoso ex calciatore, dell’Inter e della Nazionale degli anni sessanta, Mario Corso. I due si sono conosciuti ad un evento quest’estate e hanno iniziato una frequentazione rimasta nascosta fino ad oggi. La Casalegno ha commentato con un semplice “sono felice” che però dice tutto. La donna ha una figlia di nome Swami avuta dall’ex marito Dj Ringo.

Il settimanale Chi ha parlato anche di un’altra conduttrice tv, ossia di Anna Falchi che quest’anno festeggia i trent’anni di carriera. Anche lei ha trovato l’amore a 50 anni accanto a Walter Rodinò che non fa parte del mondo dello spettacolo. La Falchi ha raccontato di essere stata fidanzata anche con uomini dello spettacolo ma le cose non hanno mai funzionato perché li trova troppo egocentrici: “Cerone contro cerone non funziona, gli uomini dello spettacolo sono troppo egocentrici. Mi piacciono le persone carismatiche, non egocentriche”.

Con Rodinò invece ha trovato il giusto equilibrio. Sono vicini di casa, abitano a cinque minuti di distanza e non hanno intenzione di andare a convivere. Per entrambi la priorità sono i figli. La conduttrice ha infatti una figlia di 12 anni anni di nome Alyssa avuta con l’ex compagno Danny Montesi e anche Walter è un padre attento.

Entrambe le showgirl hanno mantenuto dei buoni rapporti con i padri delle loro figlie. La Falchi ha più volte detto che nonostante con Montesi l’amore sia finito il bene è rimasto e che seppure lui non abita a Roma è molto presente nella vita della figlia: “Con lui ho un rapporto di fratellanza”, ha dichiarato e ha aggiunto che quando ha dei problemi non esita a chiamarla per chiederle consiglio: “Lui è un bravo ragazzo, un bravo papà”.

Anche la Casalegno ha sempre sostenuto di avere buoni rapporti con il padre di sua figlia e proprio Dj Ringo, in una recente intervista, ha dichiarato che sono amici e che essendo la madre di sua figlia non potrebbe mai parlarne male. Non si capacita infatti, e anzi rimane basito della questione, di assistere a separazioni burrascose come per esempio quella di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ha evidenziato che leui non riuscirebbe mai a fare una guerra pubblica del genere.