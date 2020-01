Anna Falchi, appuntamento al buio con un Vip: “Sapevo chi era”

La vita in diretta, Anna Falchi parla di amori nati sul Web e confessa il suo appuntamento al buio

Anna Falchi è stata ospite a La vita in diretta nella puntata di oggi. L’attrice è intervenuta nello spazio in cui Alberto Matano ha parlato di chat in cui è possibile conoscere altre persone, insomma di amori nati sul Web. L’argomento è stato introdotto parlando del caso di Sharon Stone, a cui è stato eliminato il profilo su una chat perché ritenuto falso. Insomma, chi avrebbe mai pensato che un’attrice del suo calibro usi delle chat per conoscere degli uomini? E invece è andata proprio così, tra l’altro non è nemmeno l’unica ad averla usata. Anna Falchi ha spiegato infatti che è del tutto normale voler cercare compagnia anche servendosi di queste chat, soprattutto in periodi di solitudine. Ed è ciò che è successo a lei.

Anna Falchi e l’appuntamento al buio con un uomo oggi famoso: la confessione a La vita in diretta

La Falchi ha raccontato che nel 2007 ha vissuto un periodo di forte solitudine, così ha deciso di provare una chat che era in voga in quel periodo e pare fosse frequentata da altri personaggi famosi. Si trovava a Londra e ha iniziato a chattare con più di una persona, arrivando a incontrarne una. Pare che lui oggi sia anche ben conosciuto! Ecco le parole di Anna Falchi a La vita in diretta: “Lui non era famoso, adesso lo è diventato. Però un minimo sapevo chi era. Era a Londra, ci siamo visti in un pub e abbiamo fatto tre giorni meravigliosi. Non c’è stato nulla, poi è venuto a Roma e ci siamo rivisti. A un certo punto aveva preso una piega, a me andava bene solo l’amicizia a lui no e quindi…”. Non ha fatto il nome dell’altro né dato indizi, per cui non abbiamo modo di risalire all’identità di quest’uomo.

Anna Falchi fidanzata con Andrea Ruggieri, ma ognuno vive per sé

Oggi comunque Anna Falchi è felicemente fidanzata con Andrea Ruggieri, ma ha piena intenzione di condurre una vita da fidanzati per sempre. Proprio a La vita in diretta, la Falchi ha raccontato: “Mica è obbligatoria la convivenza. Funziona essere sempre fidanzati, sempre con il mistero e un po’ di gelosia”.