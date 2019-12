Anna Falchi e il fidanzato Andrea Ruggieri, il rapporto oggi: sempre ognuno per sé

Anna Falchi fidanzata con Andrea Ruggieri, le parole dell’attrice ospite a La vita in diretta

Anna Falchi ospite a La vita in diretta oggi ha parlato del suo fidanzato Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa e politico. Ma si è parlato anche di tanto altro. L’intervista con Lorella Cuccarini è stata simpatica e allegra, anche grazie all’ironia di Anna Falchi. Vi basta pensare che è entrata in studio con la sciarpa della Lazio: lei infatti è tifosissima della squadra di calcio e non perde occasione per ricordarlo. Ha poi ricordato il provino con Fellini e ha parlato tanto del Natale, in particolare di regali e di Babbo Natale. A un certo punto, però, Lorella le ha indicato il videowall, dove c’erano foto di Anna Falchi con fidanzato ed ex fidanzati! La sua reazione? Simpaticissima!

Anna Falchi e Andrea Ruggieri oggi: “Andiamo benissimo e d’accordissimo”

Anna Falchi si è alzata e con un colpo di sciarpa ha esclamato: “Beh a questo punto me ne posso andare! Ma è un puzzle dei miei ex, ma io scusa sono indignata eh!”. Ovviamente stava scherzando, infatti poi si è seduta e ha parlato del fidanzato Andrea, la cui foto era al centro di tutte come ha fatto notare la Cuccarini. “Il mio fidanzato super attuale con cui sto da tanti anni ormai, mia figlia aveva pochissimi mesi. Non c’è nessun ma, andiamo benissimo e d’accordissimo”, ha detto Anna Falchi. Lorella ha chiesto se vivono ancora separati: infatti qualche anno fa l’attrice ha raccontato che non convive con la sua dolce metà. Ebbene, le cose non sono cambiate: vivono ancora separati.

Anna Falchi parla del fidanzato Andrea Ruggieri: “Funziona essere sempre fidanzati”

Queste le parole di Anna Falchi a La vita in diretta sul fidanzato: “Mica è obbligatoria la convivenza. Funziona essere sempre fidanzati, sempre con il mistero e un po’ di gelosia. Un po’ di pepe, essere corteggiati, sorprese, viaggi, cene romantiche… Tutte quelle cose un po’ di perdono, però insomma mai dire mai”. Anna Falchi e Andrea Ruggieri stanno insieme da sette anni: “È il mio record assoluto”.