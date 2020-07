Anna e Andrea, il duro sfogo del tentatore Carlo: “Sono amareggiato”

L’ultima puntata di Temptation Island ha visto protagoniste tre coppie, tra cui quella composta da Anna e Andrea. I due hanno avuto modo di confrontarsi nel falò finale, arrivando a raggiungere il loro lieto fine. Infatti, il giovane ristoratore ha scelto di dare una seconda possibilità alla sua storia d’amore con la 37enne. Quest’ultima non ha certamente conquistato il pubblico, anzi. La sua strategia messa in atto per portare Andrea a soffrire e a prendere la decisione di allargare la famiglia con lei, ha generato non poche critiche. Ora a parlare ci pensa il tentatore Carlo Siano, con cui Anna ha deciso di portare avanti il suo piano. In particolare, la donna ha ‘utilizzato’ il single per far ingelosire Andrea. Ma attenzione: ora Carlo dice la sua e ammette di essere rimasto profondamente rammaricato dal comportamento di Anna. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, il giovane tentatore non risparmia la 37enne e ammette di essere non poco deluso da quanto accaduto.

Anna e Andrea, dopo Temptation Island 2020 il tentatore Carlo Siano si sfoga: la grande delusione

Il tentatore Carlo Siano si sfoga nella sua intervista, durante la quale ammette di essersi sentito usato. In particolare, per il single è stato brutto sentirsi dire che è stato solo un mezzo per ottenere qualcosa da Andrea. Non crede che questo sia il modo adeguato per portare avanti una storia d’amore. A oggi, di lei, non gli resta di certo un bel ricordo. Ricordiamo che Carlo non è subito stato messo al corrente della strategia messa in atto da Anna! A detta del tentatore, se tutto questo è stato fatto dalla donna per scuotere Andrea e avere da lui un figlio, non si trovano scusanti. “I figli si fanno con l’amore, non con le strategie”, dichiara Carlo. Sembra proprio che il single sia rimasto fortemente deluso dopo aver scoperto di essere stato coinvolto in questa subdola strategia messa in atto da Anna a Temptation Island.

Il tentatore Carlo Siano chiede scusa ad Andrea e attacca duramente Anna dopo Temptation Island

Ora Carlo Siano spera di non incrociare più la strada di Anna, con cui all’interno del villaggio è comunque stato bene. Dopo aver scoperto che è stata tutta una montatura ha cambiato completamente opinione su di lei. Non ha nulla da rimproverare, invece, ad Andrea. Anzi, al ristoratore oggi chiede scusa. Se potesse, si confronterebbe volentieri con lui. E non solo, al posto suo avrebbe lasciato all’istante Anna!