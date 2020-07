Anna e Andrea a Temptation: le parole della tentatrice cambiano tutto

Anna e Andrea a Temptation Island 2020 non stanno affrontando un percorso facile. In particolare, lei desidera avere un figlio insieme al giovane ristoratore, che invece non si sente ancora pronto a fare un passo così importante. Per raggiungere il suo scopo e portare così il ragazzo a formare una famiglia, Anna ha scelto di mettere in atto una vera e propria strategia, che il programma ha prontamente svelato. Infatti, Andrea è consapevole del fatto che la fidanzata stia fingendo di avere un interesse nei confronti del tentatore Carlo per raggiungere il suo obbiettivo. Con il sostegno degli altri compagni d’avventura, il 27enne si rende conto che la sua fidanzata potrebbe causargli sofferenza pur di portare a termine la sua strategia. Un’idea, la sua, condivisa dai telespettatori, che sembrano non apprezzare per nulla l’atteggiamento che Anna ha scelto di tenere nel reality. Ed ecco che per Andrea arriva inaspettatamente una dichiarazione d’amore.

Anna e Andrea a Temptation Island 2020: per lei si mette male, la tentatrice Francesca si fa avanti

Dopo aver visto nuovamente Anna vicina a Carlo, Andrea riceve un’inaspettata dichiarazione dalla tentatrice Francesca. In particolare, la giovane ammette di essersi avvicinata molto al giovane ristoratore, per cui sembra provare dei sentimenti reali. Il 27enne la reputa come sua sorella, ma da parte sua il discorso cambia. La tentatrice confessa che le fa molto piacere parlare con Andrea e, soprattutto, afferma di non voler vederlo triste. Oltre ciò, Francesca conclude il suo discorso anticipando che, una volta finito il programma, la sua porta sarà aperta per il giovane ristoratore. Durante il falò, di fronte agli altri compagni d’avventura, Andrea ammette di essere finalmente sereno. Non ha intenzione di cedere al gioco creato da Anna.

Temptation Island 2020: Andrea riceve una dichiarazione inaspettata dalla tentatrice

Andrea ricorda quanto accaduto con la tentatrice Francesca, confermando che quest’ultima ha una cotta. Per lui è stato bello ricevere una dichiarazione del genere, dopo aver visto diversi filmati che ritraggono Anna insieme al tentatore Carlo. Oggi il 27enne ha solo intenzione di mettere al primo posto sé stesso e non vede l’ora che arrivi il 21esimo giorno per arrivare alla decisione finale sulla loro storia d’amore. Dopo la scorsa puntata, anche i fratelli di Andrea si erano ribellati allo stratagemma messo in atto da Anna!