Anna Dente è morta: è stata chef a La Prova del Cuoco

È morta Anna Dente, chef e proprietaria di un noto ristorante a San Cesareo, dove era nata il 25 dicembre del 1943. La cuoca si è spenta all’età di 77 anni. L’Osteria di San Cesario era la sua casa, uno dei ristoranti più amati dai buongustai, noto in particolare per i piatti della tradizione romanesca e laziale. Da tempo Anna Dente combatteva contro una brutta malattia. Un mese fa il ricovero in ospedale, dove è rimasta fino alla fine. La donna non è riuscita più a riprendersi ed è spirata tra le braccia del figlio.

Anna Dente è diventata nota agli appassionati di televisione per via delle sue frequenti apparizioni a La Prova del Cuoco, nelle edizioni condotte da Antonella Clerici. Anna aveva lasciato il segno con i suoi contributi veraci e spensierati, tanto da diventare ben presto una delle cuoche più amate del piccolo schermo.

Anna Dente è cresciuta nella macelleria e azienda agricola di famiglia. Una passione, quella per la buon tavola, che l’ha accompagnata fin da bambina. Nel 1995 la Dente ha inaugurato l’Osteria di San Cesario, vero e proprio baluardo della tradizione gastronomica romana e laziale.

Tra i piatti più apprezzati di Anna Dente: i rigatoni con la pajata, l’amatriciana, la Sabbatina, la trippa alla romana, le animelle di vitello e l’abbacchio con mentuccia e pecorino.

La cuoca era diventata un punto di riferimento per i suoi colleghi: la sua Osteria di San Cesario era stata tra le prime a riaprire dopo il lockdown della scorsa primavera.