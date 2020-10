Si è spenta suor Stella Okadar, la francescana che si era fatta conoscere e apprezzare dal pubblico televisivo grazie alle partecipazioni alle trasmissioni Mattina in famiglia e La Prova del Cuoco. Nel programma condotto prima da Antonella Clerici e poi da Elisa Isoardi (chiuso quest’anno poco prima di aver compiuto il ventennale) ha affiancato lo chef Andrea Mainardi nella slot intitolata ‘Il diavolo e l’acqua santa’. Proprio la Clerici e il cuoco lombardo sono stati tra i primi a commemorare la suora scomparsa, esprimendo il loro dolore via social, su Instagram. Anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha riservato un addio commosso a Stella. Fu proprio Sonia a presentare Okadar alla conduttrice di Legnano.

“È un periodo davvero terribile… ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso”. Così la Clerici su Instagram, taggando Andrea Mainardi e ricordando lo spazio de La Prova del Cuoco ‘Il diavolo e l’acqua santa’. Lo chef, rispondendo ad Antonella, ha scritto di essere rimasto senza parole dopo aver appreso la triste notizia, narrando anche di aver sentito Stella di recente. Stesso concetto ribadito in un secondo momento, sul proprio feed social, in cui ha raccontato che è entrato in contatto con la suora dopo la morte del padre (Mainardi ha pianto la scomparsa del genitore lo scorso marzo). Anche Sonia Bruganelli ha lasciato un commento sotto al post di Antonella Clerici, scrivendo: “Rip Cara Stella”.

Suor Stella Okadar: dal volontariato, all’editoria, fino alla tv

Suor Stella Okadar, oltreché in tv, è nota in ambito editoriale, essendo autrice di libri di cucina tra i quali “Quel che passa il convento” e “Il dragoncello e l’acqua santa”. Ha insegnato all’Istituto Sacro Cuore di Roma. Durante la sua vita si è fatta amare e apprezzare da tutti, avendo sempre buoni consigli e una parola di conforto per ogni persona incontrata. La sua missione è stata soprattutto rivolta agli ultimi, a quelle persone in cerca di una seconda possibilità. Per questo era ben conosciuta e ben voluta al carcere di Regina Coeli, dove faceva volontariato. Oltre a La Prova del Cuoco, sul piccolo schermo, è stata apprezzata dal pubblico di Mattina in Famiglia dove per tre anni è stata protagonista della rubrica “Quel che passa il convento”.