Il noto reality show a tema estivo Temptation Island, ha visto come protagonista assoluta la coppia composta da Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La ragazza, dopo aver tentato varie strategie nel tentativo di far ingelosire il suo Andrea, ha scatenato una serie di risentimenti e critiche, da parte del pubblico e del fidanzato. In tanti hanno biasimato la ragazza per i suoi comportamenti, ritenendoli ambigui e poco corretti nei confronti di Andrea. Inoltre Anna ha di recente dichiarato di provare un certo interesse verso uno dei tentatori, altro fatto che le ha fatto piovere addosso critiche. Intanto tra poche ore si potrà assistere al confronto finale, al falò decisivo. Si scoprirà a breve se i sentimenti della coppia sono così forti da resistere alle varie intemperie che hanno attraversato in questo periodo oppure se si chiuderà definitivamente un capitolo amoroso della loro vita. Al netto di tutto questo, la fidanzata di Battistelli non ha resistito all’impeto di voler sfogare i suoi risentimenti sui social (nonostante il programma non sia concluso e il regolamento in teoria non lo permetta) verso coloro che, in questo periodo, hanno criticato aspramente i suoi modi di fare.

Anna viola il regolamento, utilizzando i social network

Anna ha risposto alle critiche. E a quanto risulta sarebbe andata contro le regole del gioco. Vale a dire che ha utilizzato i social network. La partecipante ha infatti preso in prestito il profilo Instagram di un suo amico, sfruttando le Stories. Secondo quanto riportato da Very Inutil People, di seguito è possibile leggere il lungo sfogo della concorrente di Temptation Island: “Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale!” Anna ha continuato il suo discorso in maniera decisa e risoluta: “Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene”.

Il motivo della partecipazione di Anna e Andrea al reality

Ricordiamo che Anna e Andrea sono una coppia fidanzata da circa 2 anni. Prima di Temptation la ragazza desiderava convolare a nozze per realizzare il sogno di crearsi una famiglia e di avere anche un bambino con il compagno. I sogni della 37enne però, fino ad ora, si sono scontrati con il pensiero di Andrea, il quale ritiene che tutto sia ancora prematuro. Da qui la scelta dei due di partecipare al reality show.