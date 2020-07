Anna e Andrea stanno insieme dopo Temptation Island? L’indizio

Anna e Andrea stanno insieme dopo Temptation Island? Domani sera andrà in onda il loro falò di confronto finale. La coppia ha resistito ed è giunta fino all’ultimo giorno nel villaggio circondati da tentatori e tentatrici. Il piano di Anna Boschetti è stato chiaro sin dal primo giorno: far ingelosire il fidanzato Andrea Battistelli per spingerlo a cedere alla sua richiesta. Una richiesta che ormai tutti conoscono ed è anche qualcosa di molto importante: Anna vuole un figlio da Andrea e anche sposarsi. Lui però sente di non essere ancora pronto a dei passi così importanti a 27 anni. Stanno insieme da circa due anni, lei è più grande di dieci anni e ha già due figlie, che Andrea accudisce con tanto amore. La strategia di Anna non sta piacendo affatto al pubblico a casa come alle altre persone presenti a Temptation Island.

Temptation Island, indizi su Anna e Andrea: sono usciti insieme dall’ultimo falò?

Lorenzo Amoruso è forse la persona che più di tutti nel villaggio la pensa come i telespettatori: secondo lui Anna non sarebbe realmente innamorata, ma starebbe spingendo per un figlio per altri motivi. Anna ieri sera ha respinto queste accuse con tutte le sue forze, dicendo di non essere interessata alla situazione economica del fidanzato Andrea eppure non è riuscita a convincere il pubblico a casa. Sarà riuscita a convincere Andrea durante il falò di confronto? Domani sera scopriremo tutto nell’ultima puntata di Temptation Island 2020, intanto su Instagram è spuntato un indizio che lascia pensare a un lieto fine. Come ha fatto notare Il Vicolo delle News, Anna ha messo “mi piace” a una fanpage su Andrea. Perché avrebbe dovuto farlo, se si fossero lasciati?

Anna e Andrea dopo Temptation Island, spunta un indizio su Instagram: stanno ancora insieme?

Se Anna ha iniziato a seguire una pagina a favore del ragazzo forse è perché è ancora al suo fianco. Andrea quindi potrebbe averla perdonata durante l’ultimo falò, spinto dal profondo amore che prova verso la sua fidanzata e che non ha mai nascosto. Oppure potrebbe non aver gradito affatto il comportamento di Anna, che quasi ha goduto nel vedere il fidanzato triste e ferito, e si sono lasciati. A questo punto il like alla fanpage potrebbe lasciar pensare che Anna stia tentando di riconquistarlo. L’indizio permette più interpretazioni, ma non manca molto al momento in cui scopriremo come è andata a finire.