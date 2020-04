Animali Fantastici 2 e la saga di Hunger Games: in arrivo su Mediaset

In arrivo il secondo film del prequel di Harry Potter e la saga completa di Hunger Games: l’annuncio di Mediaset

Grande notizia per gli appassionati di ‘Animali Fantastici e dove trovarli‘ e ‘Hunger Games‘. Con un post sui principali social network, l’azienda del Biscione ha annunciato di aver provveduto ad acquistare i diritti di entrambe le saghe e di trasmetterle presto in onda. In questo periodo di quarantena, la televisione si sta rivelando fondamentale per intrattenere gli italiani chiusi nelle loro case. Dopo il clamoroso successo in termini di ascolti della saga di Harry Potter, Mediaset ci riprova e in questi giorni sta trasmettendo la saga di Twilight, ‘I pirati dei Caraibi’ e presto andranno in onda anche tutti i film de ‘Il Signore degli Anelli’. Qualche giorno fa, è andato in onda su Canale 5 il primo capitolo della saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici: nonostante gli ascolti non hanno eguagliato quelli della serie madre, in moltissimi si sono riversati su Twitter lamentando il fatto di non poter aver la possibilità di assistere al secondo film, ‘Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald’. L’hashtag del film è rimasto in tendenza per due giorni di fila: molti telespettatori chiedevano a gran voce la messa in onda della pellicola. Poco fa l’annuncio di Mediaset.

Mediaset esaudisce i desideri dei fan: “Acquisiti i diritti”

“Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisiti i diritti ad hoc, potremo trasmettere ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald’ e tutta la saga di ‘The Hunger Games’. Grazie a tutti”, questo quanto pubblicato dall’azienda sui social. Con tale messaggio, Mediaset ha dimostrato ancora una volta di ascoltare le richieste degli italiani, come era accaduto in precedenza con la saga di Harry Potter.

