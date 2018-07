Angelo Sanzio: “Dopo il GF Alberto Mezzetti si è montato la testa”

Angelo Sanzio: “Alberto Mezzetti dopo il GF si è montato la testa, non risponde più”

Angelo Sanzio ne è sicuro: dopo il Grande Fratello Alberto Mezzetti si è montato. L’ex concorrente ha risposto a qualche domanda dei fan, i quali gli hanno chiesto con chi tra gli altri compagni di avventura è rimasto in buoni rapporti. In generale, Angelo ammette di avere un bellissimo rapporto con Veronica Satti, a cui dedica parole dolcissime. Anche per Filippo Contri non risparmia complimenti. Ma ecco che un fan ha chiesto ad Angelo di fargli conoscere Tarzan. A questo punto, Sanzio ha rivelato di aver scritto più volte ad Alberto, ma di non aver ricevuto una risposta da parte sua. Dopo di che, ha affermato che Mezzetti si è montato la testa. Evidentemente dopo la vittoria, Tarzan potrebbe non trovare il tempo di mantenere i rapporti con gli altri concorrenti. Ma Angelo non può comunque fare a meno di pensare che la vittoria abbia un po’ montato Alberto.

Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello si è montato la testa? Angelo Sanzio ne è sicuro

“Guarda, gli scrivo ma neppure mi risponde”, ha scritto Angelo qualche ora per rispondere alla richiesta fatta da uno dei suoi fan. Quest’ultimo avrebbe voluto incontrare sia Sanzio che Tarzan, ma il primo non può realizzare questo desiderio. “Figurati, Alberto Mezzetti si è montato come la panna”. Queste sono state le parole di Angelo, seguite da faccine che ridono, rivelando il suo attuale rapporto con il vincitore del Grande Fratello. In queste ultime settimane, Alberto è spesso stato protagonista di numerosi gossip. In particolare, il Mezzetti è stato a cena con Barbara D’Urso e subito sono uscite fuori notizie su un loro presunto avvicinamento. Tarzan non ha mai nascosto di essere fortemente attratto dalla conduttrice, che gli ha concesso di trascorrere un po’ di tempo insieme.

Angelo Sanzio snobbato da Alberto Mezzetti: Tarzan impegnato a conquistare Barbara D’Urso

Forse proprio per questi gossip, Angelo è convinto che Alberto si sia un po’ montato la testa. Il Mezzetti sogna, intanto, di poter avere tutta per sé Barbara. In una recente intervista su Oggi, Tarzan ha ammesso di provare sensazioni molto forti quando pensa alla D’Urso. “A pensarci bene sono decisamente innamorato”, ha dichiarato Alberto alla rivista. Il Mezzetti ha già conquistato il pubblico di Canale 5 raggiungendo la vittoria e chissà che non riesca anche a entrare nel cuore di Barbara.