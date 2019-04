Angelo Russo dimagrito grazie a Ballando: Cesare Bocci svela i chili persi

Quanti chili ha perso Angelo Russo-Catarella grazie a Ballando con le Stelle

Ballare è un ottimo metodo per dimagrire. E lo sa bene Angelo Russo, il famoso Catarella de Il Commissario Montalbano, che ha perso parecchio peso da quando è entrato nel cast di Ballando con le Stelle. Tra i duri allenamenti e una dieta sana ed equilibrata, imposta dall’insegnante Anastasia Kuzmina, l’attore siciliano ha perso in un solo mese ben tredici chili. A rivelarlo l’amico e collega Cesare Bocci, in un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. L’interprete di Mimì Augello ha parlato della sua amicizia con Russo e di quanto sia incredibile e utile un programma come quello condotto da Milly Carlucci.

Angelo Russo ha perso 13 chili in un mese a Ballando con le Stelle

“Angelo è una persona molto diretta e schietta. A Ballando con le Stelle sta facendo un ottimo lavoro, è molto portato. In un mese ha già perso 13 chili”, ha rivelato Cesare Bocci a Domenica In. Catarella ha cominciato a perdere peso anche per riuscire a fare le varie esibizioni senza troppi problemi. E i risultati cominciano a vedersi: dopo un esordio complicato, ora Angelo è uno dei concorrenti più amati da giuria e pubblico. Tanto che il nome di Russo è stato inserito tra i papabili vincitori di questa edizione insieme Dani Osvaldo, Milena Vukotic ed Ettore Bassi.

La dieta di Anastasia Kuzmina per Angelo Russo a Ballando

La dieta che Angelo Russo sta seguendo non prevede dolci, pane e pasta. I pasti dell’attore sono tutti a base di petto di pollo, insalata e altre verdure di vario genere. Dal regime alimentare imposto da Anastasia Kuzmina sono banditi pure gli alcolici e i superalcolici.