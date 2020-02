Angelo Recchia bollente, il ballerino provoca su Instagram: video esplosivo

Amici, Angelo Recchia magico su Instagram: il video di un’esibizione bollente

Angelo Recchia ha recentemente postato un video in cui appare completamente svestito: il ballerino di Amici di Maria De Filippi che tutti hanno apprezzato sia per la sua danza sia per il suo invidiabile aspetto fisico ha ballato una breve coreografia che ha mandato su di giri i fan. Si tratta di una performance bollentissima, visto che Angelo non indossa quasi nulla; certo, il suo intento non era quello di lasciare il segno perché svestito ma è chiaro che gli utenti non avrebbero potuto fare a meno di notare anche questo dettaglio. Che tanto dettaglio, diciamocelo, non è.

Angelo Recchia, fan impazziti per la performance: il ballerino conquista con la sua danza

Angelo ha pubblicato il filmato su Instagram commentandolo brevemente – Playing with the audience before the show ‘Giocando con il pubblico prima dello show’ – e lasciando che fosse il suo corpo a parlare. E di discorsi il corpo ne ha fatti parecchi, visto che il video è “esplosivo” in quanto a forme. “Sei bono”, ha commentato il collega Cristian Lo Presti, anche lui ex concorrente di Amici poi diventato professionista. “Togli il fiato”, ha commentato qualcun altro, a cui hanno fatto seguito tanti altri commenti dello stesso tipo, ad esempio “Quando desidereresti essere uomo e gay” che dice tanto su come il pubblico ha reagito alla performance.

Le ultime news su Angelo Recchia: il coming out coraggioso del ballerino

Ricordiamo che Angelo Recchia ha ballato spesso tra i professionisti di Amici ma che è stato anche assente per molto tempo, visti i suoi impegni all’estero. Circa un anno e mezzo fa il ballerino ha fatto parlare soprattutto per il suo coming out che sarà stato senz’altro d’esempio per i fan e i tanti artisti che hanno timore di parlare a tutti della propria vita per via di possibili ritorsioni e pregiudizi. Complimenti di nuovo ad Angelo per il coraggio. E per il corpo ovviamente! Il video lo trovate su Instagram!