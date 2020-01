Angelo Recchia, polemica professionisti Amici: “Lo farebbero fuori”

Amici 2020 news, caos nello studio: interviene anche l’ex professionista Angelo Recchia

Angelo Recchia ha fatto sentire la sua voce dopo il putiferio che si è scatenato nella scuola di Amici Maria De Filippi a causa delle parole poco carine dette dal ballerino Javier nei confronti di professionisti, insegnati e produzione. In tutti questi anni, pochi allievi, gonfi di presunzione, hanno osato fare certe affermazioni contro il reality show di Canale 5, ma Maria De Filippi – come solo lei sa fare – è riuscita a entrare in comunicazione col ragazzo e a fargli capire che è circondato costantemente da grandi professionisti. Parole, quelle della conduttrice, che sarebbero riuscite a far cambiare idea a Javier… chissà fino a quando!

Javier presuntuoso? Angelo Recchia non si trattiene su Instagram

L’ex ballerino professionista di Amici Angelo Recchia ha voluto dire la sua su Instagram, dimostrando innanzitutto la sua grande stima nei confronti di coloro che quel programma lo hanno reso grande: “Rispetto per i miei colleghi, i professori e tutta la produzione che con professionalità hanno esposto il loro pensiero senza cadere nella presunzione di chi sfoggia il proprio curriculum ‘stellare’ come arma di difesa!”.

Angelo Recchia su Javier: il consiglio che dovrebbe prendere seriamente in considerazione

Poi parole dirette a Javier, reo di aver peccato di presunzione facendo una scenata mai vista prima: “Auguro a questo ragazzo tutti i successi che merita per il suo talento. Auguro allo stesso modo di collaborare con le stesse compagnie da lui citate, quali NDT, Batsheva, Mats Ek… ma di cambiare atteggiamento in quanto lo farebbero fuori in poche ore”. Angelo Recchia ha poi voluto fare il suo più sincero in bocca al lupo a chi lavora duramente senza sentirsi un dio sceso in terra: “Big up per tutte le persone che oggi come ieri vivono di successi conquistati col duro lavoro, il sudore e l’umiltà di chi vola basso per dimostrare solo a sé stesso di aver provato a volare altro. Un bacio alla famiglia di Amici”.