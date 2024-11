Angelo Pintus è in ospedale: lancio geniale per film (video)

Non è solito pubblicare spezzoni di vita privata, ma questa volta lo ha fatto. Il noto comico Angelo Pintus, conosciuto da tutta Italia per avere partecipato a Colorado, Zelig, LOL – Chi ride è fuori e per i numerosi spettacoli teatrali a cui ha preso parte, ha da poco pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Video insolito, diverso dal solito e un Pintus finora mai visto: una stanza di ospedale, camicie, cuffia e calzari ancora da mettere. L’immagine è ovviamente chiara: Angelo Pintus deve operarsi.

Non parla dei dettagli dell’operazione, ma attraverso le ultime stories IG ci racconta che si tratterà di un’operazione piuttosto semplice alla spalla. “Allora devo dire la verità, un po’ di ansia ce l’ho, operazione…niente di eclatante… giusto il cervello” – esordisce in modo ironico come suo solito. Poi spiega che deve fare un intervento alla spalla e probabilmente lo fa per tenere a bada la preoccupazione dei suoi follower, che immediatamente dopo la pubblicazione del video-lancio, si sono catapultati a commentare chiedendo info e facendogli un’infinità di in bocca al lupo. In realtà il video di Pintus aveva un altro fine, per lui molto più importante dell’operazione in sé: la promozione del film che lo vede debuttare al cinema.

Angelo Pintus in ospedale: il videomessaggio ironico

Nonostante l'”ansietta” pre-operatoria Angelo Pintus continua a strappare sorrisi al suo pubblico, particolarmente affezionato. Il video pubblicato su Instagram è un annuncio che profuma di promozione, ma è un annuncio autoironico “alla Pintus”. Il comico ci tiene a precisare una cosa:

Siccome non so come andrà, sto per andare giù a fare l’anestesia. Metti che, può succedere di tutto…metti che muoio, non mi risveglio dall’anestesia, vabbè. Il 31 dicembre esce il film andatelo a vedere lo stesso vi prego.

Un esordio totalmente inaspettato, in grado di trasformare la preoccupazione iniziale in risata, proprio come solo lui sa fare. “Anzi, potrebbe essere capito, ca**o andiamo a vedere…come si chiama quello che è morto […]” e le risate partono spontaneamente. Gioco retto anche da chi sta registrando il video, che immediatamente incalza: “Bello, in effetti funziona…io morirei. Tu occupati del film parlo io col chirurgo”. Insomma, Pintus si deve operare, ma Pintus ci invita ad andare al cinema il prossimo 31 dicembre. Per vedere cosa? Dove Osano le cicogne, suo debutto al cinema.

Grandissimo messaggio promozionale: “Sei un genio”

I follower di Angelo Pintus si sono prima di tutto preoccupati per la salute del comico, poi chiarita nelle stories, ma poi hanno anche sottolineato la genialità del contenuto. “Era un’operazione di marketing?” scrive un utente sotto il post, ma c’è anche chi sta al gioco e chiede: “E se risorgi?”, “Secondo me tu riusciresti a fare ridere pure in anestesia totale” e tanti altri. Che sia o no una mossa di marketing per attirare l’attenzione del pubblico o semplicemente per fare parlare del film, Angelo Pintus resta un grande professionista del settore della comicità. Un po’ preoccupato (si evince dalla risata) Pintus è riuscito a strappare sorrisi nonostante il momento delicato.

Angelo Pintus alla guida di LOL – Chi ride è fuori: quando esce

Se siete fan del noto “gioco delle risate”, saprete che Pintus è stato uno dei concorrenti della prima edizione e uno dei giurati di LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro. Bene, dopo questa doppia esperienza nella comicità contagiosa, Angelo è prontissimo a diventare uno dei conduttori della quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori. Con lui ci sarà anche Alessandro Siani.

Per vedere questa nuova esilarante edizione ci toccherà attendere, con altissima probabilità, marzo-aprile del 2025. Intanto si va al cinema, a LOL ci penseremo a tempo debito.