Angelo Pintus è diventato papà per la prima volta a 47 anni

Fiocco azzurro per il popolare comico, che ha pubblicamente ringraziato la moglie Michela Sturaro per questa gioia immensa

È nato il primo figlio di Angelo Pintus e della moglie Michela Sturaro, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il noto comico ha dato l’annuncio sui social network, senza però svelare l’esatta data di nascita del bebè. Al piccolo è stato dato il nome di Rafael, in omaggio a Raffaella Carrà, da sempre mito dell’artista.

L’annuncio di Pintus sui social network: il comico papà per la prima volta a 47 anni

Su Instagram il 47enne Angelo Pintus ha scritto:

“Rafael è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità. Micky, amore mio. Te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco, senza mai farmi pesare niente. Mai”

A quanto pare la gravidanza della moglie di Pintus non è stata delle più facili ma la donna l’ha portata a termine con coraggio e determinazione, sottoponendosi a svariati esami. Il nome scelto è, come detto, un omaggio a Raffaella Carrà che per Angelo è stata un’amica e un vero e proprio modello di ispirazione. Un legame forte che dura anche dopo la scomparsa dell’amata showgirl italiana.

Angelo Pintus: la carriera, la popolarità e la love story con la moglie Michela Sturaro

Pintus è uno dei comici più famosi d’Italia. In tv lo si è visto in programmi come Honolulu, Colorado e Camera Café. Ha acquisito ulteriore popolarità partecipando alla prima edizione di Lol – Chi ride è fuori, show trasmesso da Prime Video.

Inoltre è stato attivo al cinema, entrando nel cast di Tutto molto bello di Paolo Ruffini, Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti e di On Air – Storia di un successo di Davide Simon Mazzoli. Il comico fa parte della Nazionale italiana cabarettisti e non di rado collabora con la fondazione De Marchi a favore dei bambini ricoverati negli ospedali. Calcisticamente la sua fede è rossonera, infatti è un tifoso del Milan, il Diavolo!

Pintus, da anni, è legato a Michela Sturaro. Alla compagna ha chiesto la mano in pubblico, durante una sua performance all’Arena di Verona nel 2016. La donna ha detto sì, emozionatissima. I fiori d’arancio sono arrivati il 9 settembre del 2017. A distanza di cinque anni dalle nozze, la coppia ha deciso di allargare la famiglia. Tanti auguri!