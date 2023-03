Per i cantanti del Serale di Amici 22 arriva il momento di esibirsi in studio per una nuova gara di inediti. Il daytime inizia con Aaron, Cricca, Wax, Angelina e Federica che si posizionano sulla scalinata e scoprono che devono prendere parte a questa sfida con i loro singoli. A giudicare le esibizioni sono alcuni rappresentati delle radio italiane. Uno per volta, cantano al centro studio per poi ricevere le opinioni e alla fine una classifica con un vincitore.

Angelina si esibisce con il brano Mani vuote, che ha scritto anni fa. Questa canzone le è sempre rimasta incollata. Subito dopo si posiziona al centro studio Aaron con Mi prenderò cura di te, una canzone che l’ha fatto rinascere. Tanti complimenti per il giovanissimo cantante e anche per Angelina. La terza a esibirsi è Federica con il brano Scivola. Secondo il rappresentante di Radio Subasia una sua eventuale vittoria corrisponderebbe al lieto fine di una favola, in quanto ha una bellissima voce e non ha mai studiato canto fuori prima del talent show.

Tanti commenti positivi anche per Federica. Il quarto a esibirsi è Cricca con Maledetta Felicità. Per lui parlano due dei rappresentati delle radio, con opinioni positive e un consiglio. L’ultimo a cantare è Wax con Grazie, che lui stesso ha scritto. Il cantante spera di riuscire a trasportare tutti loro nel suo mondo.

Non solo, anche altri rappresentanti parlano esprimendo per Wax opinioni positive. Si chiude così la gara e Maria De Filippi ci tiene a ringraziare questa giuria speciale.

“Volevo ringraziare tutte le radio, per la sensibilità, l’umanità e la preparazione, che vi assicuro non è consueta. Anche quando vi hanno criticato l’hanno fatto con estrema delicatezza e spero che voi abbiate capito e che facciate tesoro”

In Casetta arriva per i cantanti di Amici 22 di conoscere la classifica. L’ultimo posto lo conquista Cricca, mentre a vincere è Angelina.

Angelina Federica Aaron Wax Cricca

Angelina si dice felice per questo ennesimo risultato positivo e ci tiene a precisare che sarebbe stata comunque entusiasta di vedere la sua amica Federica al primo posto.

“Secondo me abbiamo avuto tanti bei commenti importanti e serve averli da queste persone. Sarei stata contenta sinceramente se ci fosse stata Federica al primo posto. Ma è ovvio che sono contenta”

Un risultato prevedibile per molti telespettatori, visto che ormai Angelina è quasi sempre prima delle classifiche. D’altronde è impossibile negare il suo talento, non solo per la voce, ma anche per le sue esibizioni, in cui è chiaro che ci mette il cuore. Ma Angelina non è imbattibile, infatti durante il Serale la giuria non la giudica sempre vincitrice. Nonostante questo, è di sicuro una dei papabili vincitori di questa 22esima edizione e i Bookmakers la piazzano già al primo posto.

In vista della terza puntata del Serale che verrà registrata oggi, ecco che i telespettatori scoprono con il daytime che Alessandra Celentano ha lanciato un altro Guanto di sfida. I protagonisti sono Ramon e Samu. Per quest’ultimo, nella sua lettera, l’insegnante di danza non esprime parole molto carine. “Questo palco ti mangia”, così conclude il suo messaggio la Celentano. A Samu comunque piace la coreografia che Alessandra gli ha insegnato. Invece, Ramon crede che il pezzo che lui ha ricevuto è molto più difficile.

Proprio oggi è uscita una nuova intervista del coreografo Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, che si è espresso sugli allievi della Scuola e anche sul Guanto di sfida della scorsa settimana lanciato da Emanuel Lo.