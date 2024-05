Angelina Mango vittima di stalking: arrestato uomo 49enne, dettagli

Situazione delicata per Angelina Mango. Nelle ultime ore, è emersa la notizia che la cantante e sua madre, Laura Valente, sono state vittime di stalking per mesi. Una vicenda di cui non si sapeva nulla e che è venuta alla luce ora, dopo l’arresto dell’uomo che ha perseguitato mamma e figlia per tutto questo tempo. Si tratta di un signore di 49enne residente nella provincia di Ferrara.

Mentre raccoglieva un successo dopo l’altro (tra la vittoria a Sanremo, concerti sold-out e la partecipazione all’Eurovision), nella sua vita privata la Mango stava affrontando un vero incubo. A seguito di mesi di stalking, lo scorso febbraio, Angelina e sua madre avevano deciso di presentare denuncia in provincia di Milano, facendo finire lo stalker agli arresti domiciliari.

Ma, neanche l’intervento della polizia aveva fermato la persecuzione. L’uomo 49enne ha infatti continuato ad inviare ad Angelina e a sua madre Laura raccomandate e infiniti messaggi su Whatsapp, rendendo la situazione sempre più invivibile e pericolosa. Per questo, ieri mattina, 20 maggio, i Carabinieri hanno agito con prontezza e determinazione. Secondo quanto riportato da Tgcom24, l’uomo è stato prelevato dalla sua residenza a Mesola, nella provincia di Ferrara, su mandato del Gip di Milano.

Subito dopo l’arresto, il 49enne è stato trasferito in una clinica psichiatrica del servizio ospedaliero. Dopo l’analisi dei dati raccolti e degli accertamenti necessari, sarà il giudice a valutare la sua eventuale condizione di infermità mentale. Dunque, giorni di grande appresione per Angelina Mango e Laura Valente che, adesso, possono fortunatamente tirare un sospiro di sollievo.

Angelina Mango: in arrivo il suo nuovo album

Qualche settimana fa, durante il suo concerto al Fabrique di Milano, Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo primo vero e proprio album. Si chiama “Poké melodrama” ed uscirà ufficialmente il prossimo 14 maggio. Il disco contiene 14 pezzi, tra cui la canzone vincitrice di Sanremo, “La noia” e l’ultimo singolo presentato durante la finale di Amici, “Melodrama”. Reduce dall’esperienza all’Eurovision, Angelina non ha intenzione di fermarsi e in questi giorni è in piena promozione del suo primo disco, attesissimo dai suoi fan.