Angelina Mango ustionata: incidente e corsa in ospedale, come sta

Incidente per Angelina Mango a poche ore dal giorno di Natale. L’ex allieva di Amici e vincitrice del Festival di Sanremo 2024 si è ustionata ed è stata costretta ad andare al pronto soccorso per ricevere le cure mediche. Fortunatamente nessun danno grave, come riferito dalla diretta interessata tramite una storia Instagram. In particolare, la giovane cantante ha spiegato di essersi scottata a casa con dell’acqua bollente. Non è chiaro come il liquido le sia caduto addosso. Fatto sta che si è dovuta recare in ospedale dalla quale è poi stata dimessa.

“Le novità sono due. Mi sono ustionata con l’acqua bollente, me la sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso”. Così la figlia del compianto Pino Mango. La seconda news è stata quella che riguarda il suo ultimo ‘acquisto’, vale a dire un cagnolino che sembrerebbe un barboncino. L’artista in una storia Instagram successiva a quella del racconto dell’ustione ha mostrato l’amico a quattro zampe, rendendo noto di aver allargato la “famiglia”. Proprio il fatto che abbia fatto vedere il cane e che sia apparsa nella propria abitazione dopo essere stata al pronto soccorso è una conferma che l’incidente con l’acqua bollente non è stato grave.

Angelina, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo e dopo aver partecipato all’Eurovison Song Contest, oltre ad essere stata protagonista in svariati concerti lungo la stagione estiva, ha deciso di prendersi una pausa, stoppando il suo tour. La scelta risale allo scorso ottobre, quando ha comunicato di aver preso la decisione di fermarsi in quanto ha sentito l’esigenza di prendersi cura di sé. “La salute al primo posto”, ha chiosato dopo essere stata obbligata a rimandare due date del suo tour a causa di problemi vocali.

Angelina, quando ha annunciato la sospensione del suo tour, ha inoltre fatto sapere di essere mortificata. Dall’altro lato ha spiegato che non era il momento di essere testarda. Così ha ascoltato il suo team che le ha suggerito di prendersi uno stop dai live per rimettersi in forma e per ritrovare serenità. Una simile decisione è stata presa lo scorso anno anche da un altro giovane ex allievo di Amici di Maria De Filippi, vale a dire Sangiovanni. Il cantante di “Farfalle” ha spiegato di essere precipitato, a livello personale, in un periodo non buono. Da qui la scelta di fermarsi.