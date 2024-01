Angelina Mango torna single: “Fine col fidanzato prima di Sanremo”

Angelica Mango sembra essere tornata di nuovo single. Com’è noto, la cantante è legata da anni al chitarrista Antonio Cirigliano. Quella nata inizialmente come una semplice amicizia, si è poi presto trasformata in un grande amore e non solo. Difatti, il sodalizio tra i due non si limita solamente alla vita sentimentale, bensì ha sempre coinvolto anche quella professionale. Antonio ha sempre accompagnato con la chitarra Angelina nei suoi eventi e concerti: dalla partecipazione al concerto del Primo Maggio nel 2022 (prima del suo ingresso ad Amici), fino al primo tour ufficiale della Mango, risalente a solamente pochi mesi fa.

Adesso, in tanti aspettavano la presenza del chitarrista all’Ariston, in vista della prima partecipazione di Angelina al Festival di Sanremo. Tuttavia, pare che la relazione tra i due musicista sia giunta al capolinea proprio poco prima del grande evento. Inizialmente, i fan hanno notato un’assenza strana da parte di entrambi sui social. La coppia è infatti solita pubblicare diversi contenuti insieme, oltre a commentare e mettere like ai rispettivi post. Ebbene, nelle ultime settimane, Antonio non avrebbe mai reagito alle azioni social della fidanzata. Diversi giorni fa, poi, il gossip è stato lanciato anche da Deianira Marzano, che aveva parlato di una possibile rottura tra i due.

Ma, la presunta conferma è arrivata ieri, domenica 28 gennaio, durante la puntata di “Citofonare Rai2“. Nel corso della trasmissione, Simona Ventura ha dedicato uno spazio al Festival di Sanremo, il cui inizio è ormai alle porte. Parlando dei vari cantanti in gara, un giornalista presente in studio ha lanciato la notizia secondo la quale sarebbe ufficialmente finita tra Angelina Mango e lo storico fidanzato Antonio Cirigliano. Come anticipato precedentemente, il giornalista ha specificato che i due si sarebbero lasciati proprio poco prima di Sanremo, motivo per il quale la cantante si troverebbe nella città ligure da sola.

Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, la storia potrebbe essere terminata a causa di un presunto tradimento da parte di lui. Chiaramente, è necessario ribadire che si tratta solamente di voci e supposizioni, dato che i diretti interessati non hanno ancora parlato apertamente della questione. Dunque, non resta che attendere per scoprire il reale stato attuale di questa coppia.