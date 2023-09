Angelina Mango: “Possibile debba avere paura di uscire la sera?”

Angelina Mango si lascia andare a uno sfogo che trova il sostegno di moltissime persone. La cantante, che si è fatta conoscere attraverso Amici di Maria De Filippi, condivide la sua paura di uscire da sola la sera, attraverso il suo account di Twitter (X). Il tutto mentre si gode il successo ottenuto con Ci pensiamo domani, diventato uno dei brani più ascoltati e apprezzati dell’estate 2023. Angelina non ha raggiunto la vittoria del talent show di Canale 5, vinto da Mattia Zenzola, ma i grandi risultati ci sono e sono evidenti.

Proprio perché è ormai un volto della musica italiana, la figlia di Mango e Laura Valente diventa voce del popolo, in un periodo in cui c’è sempre più timore di uscire da soli per strada. Di fronte ai frequenti casi di femminicidio e alle denunce di molestie e violenze che le donne si ritrovano a subire ogni giorno, sono sempre di più i volti noti che cercano di porre l’attenzione su ciò che sta accadendo. Tra questi c’è anche Angelina:

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”

Questo lo sfogo di Angelina Mango sulla paura di uscire la sera da sola. La cantante di Mani vuote ha addirittura pensato di cambiare outfit, cosa inaccettabile, visto che ogni donna dovrebbe essere libera di vestirsi come desidera. Sono tanti i fan che stanno sostenendo la figlia di Mango, che si è classificata seconda ad Amici 22.

Infatti, molti fanno notare che ormai nelle città c’è effettivamente paura di uscire la sera da soli, anche solo per andare in farmacia. Tra i tanti commenti è possibile notare quello di Paola Turci. “Di generazione in generazione”, fa notare la nota cantante di Fatti bella per te, con grande amarezza.

Molte fan scrivono di trovarsi nella stessa situazione di Angelina: “Non sai quanto ti capisco. Ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente”. E ancora: “Non dovrebbe essere possibile, ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti condivisi da chi condivide il pensiero della cantante.

Sono tantissime le testimonianze di donne e ragazze che hanno non pochi timori quando si ritrovano a camminare da sole per strada, soprattutto la sera. Chi ha un certo seguito, può sicuramente aiutare a testimoniare, attraverso la loro voce. Ad esempio, Loredana Bertè di recente ha raccontato pubblicamente di essere stata vittima di violenza.