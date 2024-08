Angelina Mango osa, look stravolto: polemiche e critiche, perché

Dopo un anno intenso, Angelina Mango si sta godendo qualche giorno di riposo. La scorsa settimana, la cantante ha tenuto il suo ultimo concerto per quest’estate, prima di tornare sui palchi d’Italia e d’Europa il prossimo autunno. La maggior parte delle date sono già sold-out, a dimostrazione di come la Mango si stia affermando sempre di più come un’artista di rilievo non solo nel panorama musicale italiano, ma anche internazionale.

Solo nei primi 8 mesi del 2024, Angelina ha vinto il Festival di Sanremo, si è classificata settima agli Eurovision 2024 di Malmo, ha pubblicato il suo primo album “Poke Melodrama” (disco d’oro) e ha tenuto una serie di spettacoli in giro per l’Europa. Dunque, con la fine del tour estivo, ha subito deciso di fare una vacanza accompagnata dal fidanzato e chitarrista, Antonio Cirigliano. La coppia è volata in Thailandia, precisamente a Bangkok, condividendo foto e video sui rispettivi profili social.

Nuovo look per Angelina Mango: il web si scatena

Per l’occasione, Angelina ha debuttato un sorprendente look estivo: l’ex allieva di Amici ha scelto di sfoggiare delle treccine che partono dalla testa, stupendo tutti i suoi fan. Uno stile audace, che non ha convinto molto gli utenti social. Da un lato, i suoi sostenitori hanno apprezzato molto la nuova acconciatura, riempendola di complimenti. D’altro canto, però, c’è chi si è scatenato con le critiche, sostenendo che questo look non le si addica affatto.

In particolare, in tanti hanno sottolineato che questo tipo di acconciatura potrebbe non essere adatta alle persone caucasiche, poiché le treccine sono tradizionalmente associate alla cultura africana. Alcuni l’hanno addirittura accusata di appropriazione culturale, un fenomeno che si verifica quando individui di una cultura dominante adottano o utilizzano in modo improprio o inconsapevole elementi di un’altra cultura.

Da quel momento, sui social è esplosa una forte polemica tra i fan e i detrattori della giovane artista. I primi considerano la controversia come una questione infondata e eccessiva, mentre altri hanno criticato Angelina per l’uso frequente di elementi di altre culture, come dimostrato dall’inserimento del napoletano in alcune delle sue canzoni (la cantante è originaria di Lagonegro, in Basilicata).

In sostanza, da un semplice parere estetico, la situazione è degenerata, scatenando una vera e propria “guerra social“. Al momento, Angelina Mango non ha ancora risposto alla polemica, restando in silenzio e continuando a godersi il resto della sua vacanza.