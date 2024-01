Angelina Mango lapidaria: “No a mia madre a Sanremo”. Rischio liti

Angelina Mango è pronta a prendersi l’Ariston. La figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, è una delle artiste più attese al Festival di Sanremo 2024. Dopo essere esplosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, la ragazza ha iniziato a mietere successi. Ed è per questo che le aspettative attorno a lei sono alte. Alla kermesse porterà il brano La Noia, scritto a quattro mani con Madame e composto da Dardust.

Intervistata da La Stampa, la giovane musicista ha rivelato diversi dettagli relativi a ciò che l’aspetta nella cittadina ligure. Curioso il racconto sulla madre, a cui è molto legata. Laura Valente non metterà piede a Sanremo. Ed è la stessa Angelina a riferirlo. Motivo? Per scongiurare liti: “No, non verrà a Sanremo, perché se viene litighiamo. Il lavoro sarà tanto ma prometto che le telefonerò quando sarò vicino allo sclero per chiederle di tranquillizzami. Sarò a Sanremo solo col mio team e non voglio la famiglia perché sentirei troppa attenzione e carico emotivo. Devo cercare essere tranquilla“.

Come si sottolineava poc’anzi, la Mango è tra i big più attesi. E non a caso diversi scommettitori l’hanno designata come una delle papabili vincitrici per la vittoria finale. Quando le è stato chiesto come viva questa situazione, ha risposto: “Da un certo punto di vista è un onore ma dall’altro un peso che non voglio portare. Faccio la mia gara e non guardo fuori”.

Spazio poi alla perdita del padre. Anche alla figura paterna Angelina era legatissima. La scomparsa del cantante è stata una tragedia per la giovane che infatti ha rimarcato che la sua vita non le “ha riservato solo gioie, anzi”, ha “sofferto molto e certi dolori non se ne vanno mai”. Quando ricorda il periodo in cui morì il genitore, parla di “inferno“. Lei all’epoca aveva da pochi mesi iniziato il liceo scientifico e non fu per nulla facile: “Aveva solo 60 anni ed è stato pesante perché nella mia testa si è scatenato l’inferno; ho memoria di tutte quelle telecamere fuori da casa nostra. Un incubo che spesso mi viene a trovare”.

Dal quel vortice ne uscì grazie alla sua famiglia che seppe darle la “spinta giusta per risolvere un sacco di menate”. “Mi hanno aiutata a convincermi che avrei dovuto vivere la mia vita“, ha evidenziato. Tornando a Sanremo, ha scelto una cumbia, vale a dire una musica popolare sudamericana. L’idea è nata dopo un incontro in studio con Dardust. Anche Madame ha subito sposato l’idea ed è così che è nato il brano La Noia.

A proposito della canzone, Angelina ha dichiarato che è stata architettata in modo tale che non verrà escluso nulla della sua vocalità. Ha quindi assicurato che il testo è molto profondo e che nonostante sia un up-tempo segue il medesimo approccio diretto e crudo che ha cantato in un altro suo pezzo, quello intitolato Fila indiana.